Силы ПВО уничтожили 12 БПЛА в одном из регионов РФ, есть пострадавшие и повреждения
Минувшей ночью в небе над Воронежем и тремя районами области дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и успешно уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировал губернатора Воронежской области Александра Гусева в своем Telegram-канале.
К сожалению, в результате инцидента есть пострадавшие. В центре Воронежа несколько человек получили легкие ранения от падения сбитого БПЛА. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Также госпитализирована женщина с ранением плеча в одном из районов области.
В результате падений беспилотников повреждены несколько квартир в многоэтажных домах Воронежа, включая остекление, фасады и балконы. Кроме того, пострадали частные дома в пригороде и в одном из районов области. Ряд торговых объектов и автомобилей также получил повреждения.
Оперативные службы продолжают работать на местах происшествий, информация о повреждениях уточняется. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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