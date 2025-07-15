Силы ПВО уничтожили 12 БПЛА в одном из регионов РФ, есть пострадавшие и повреждения

15 июля 2025, 08:01

В результате падения сбитого БПЛА в центре Воронежа ранены несколько человек

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью в небе над Воронежем и тремя районами области дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и успешно уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировал губернатора Воронежской области Александра Гусева в своем Telegram-канале.