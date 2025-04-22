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Российские войска освободили населённый пункт Сухая Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что взять под контроль посёлок удалось благодаря успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Юг».
В оборонном ведомстве подчеркнули, что за минувшие сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, один танк, пять бронемашин, в том числе американский бронетранспортёр М113 и прочее вооружение. Также ВС РФ были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и склад боеприпасов.
Ранее были раскрыты подробности возможного освобождения от ВСУ Горнальского мужского монастыря в Курской области.
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В оборонном ведомстве подчеркнули, что за минувшие сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, один танк, пять бронемашин, в том числе американский бронетранспортёр М113 и прочее вооружение. Также ВС РФ были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и склад боеприпасов.
Ранее были раскрыты подробности возможного освобождения от ВСУ Горнальского мужского монастыря в Курской области.
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Анастасия Чинкова