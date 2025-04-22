Минобороны сообщило об освобождении Сухой Балки в ДНР

В последние дни в украинской политике возникли новые обсуждения касательно территориальных уступок. Как сообщает газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации, Украина может быть готова отказаться от 20% своей территории в обмен на признание этих территорий де-факто, а не де-юре.