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Москва не нуждается в признании Украиной и Западом новых территорий, ставших частью России. Такое заявление сделал сенатор Владимир Джабаров.
«Признает Запад новые территории России, не признает — это его дело. Это наше внутреннее дело — четыре новые территории (ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области — ред.) являются территорией РФ согласно Конституции, там прошли референдумы, они официально вернулись в состав РФ», — пояснил Джабаров в беседе с NEWS.ru.
Он подчеркнул, что мнение Киева по вопросу принадлежности этих территорий Москва учитывать не будет, также как это было с Прибалтикой, страны которой входили в СССР, несмотря на отсутствие международного признания.
Напомним, газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации сообщала, что Украина может быть готова отказаться от 20% своей территории в обмен на признание этих территорий де-факто, а не де-юре.
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Элина Позднякова