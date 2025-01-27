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Фронт на Украине смещается на запад, поэтому Киев нуждается в большей помощи, заявила главный дипломат Европы Кая Каллас в рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.
«Фронт движется на запад, но должен двигаться на восток», — пояснила политик.Она уточнила, что Европа уже предоставила киевскому режиму помощь на сумму свыше 100 миллиардов евро, однако «ясно, что нужно больше».
Страны коллективного Запада стали помогать Украине на фоне российской спецоперации в Донбассе. Россия не раз говорила о том, что оружейные поставки Киеву только затягивают боевые действия, никак не решая конфликт.
Перед этим сообщалось, кто способен принести мир Украине.
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Никита Кротов