Депутат Чепа допустил госпереворот на Украине после слов главы ГУР Буданова*

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Депутат Госдумы Алексей Чепа прокомментировал слова главы ГУР Украины Кирилла Буданова* об угрозе существованию Украины, если мирные переговоры не начнутся до лета 2025 года.
«Не могу сказать точно, что имел в виду Буданов, но очевидно, что он как человек, возглавляющий разведку, очень хорошо осведомлен о внутреннем состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и может предполагать разные варианты развития событий», — пояснил Чепа.
Он считает, что неудачи ВСУ в Великой Новоселке, Курахово и Курской области, а также снятие многих украинских командиров с должности, могут привести к конфронтации внутри Украины, включая даже попытки переворота.
Кроме того, Чепа отметил, что западные партнеры могут посчитать Владимира Зеленского ненужным и поменять руководство страны, а также его позицию.
Напомним, Буданов* заявил депутатам об угрозе существованию Украины, если мирные переговоры не начнутся до лета текущего года.
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Элина Позднякова