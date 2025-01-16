Помощник госсекретаря США Пайетт: Киев никогда не возобновит транзит газа из РФ

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Киев никогда не возобновит транзит российского газа через украинскую территорию. Такую уверенность выразил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайет.
«Я убежден, что обратного пути не существует», — заявил политик в ходе своего выступления в организации Atlantic Council* в Вашингтоне.
Такой ответ Пайет дал на вопрос о прекращении поставок газа из РФ через Украину. Также чиновник отметил, что на сегодняшний день в Европе наступает окончание зависимости от российского газа, в связи с чем ожидается «драматический рост» собственной индустрии СПГ в США.
Напомним, что с 1 января этого года Украина прекратила осуществлять поставки российского газа через свою территорию. В результате этого природное топливо по данному пути прекратили получать Австрия, Италия, Молдавия, Словакия и Чехия.
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Иван Мусатов