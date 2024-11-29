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«Попался ТЦК»: украинец раскрыл истинные причины своего появления в рядах ВСУ

Украинский пленный рассказал о мобилизации под угрозой отправки сына на фронт
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Солдат ВСУ Александр Петухов, взятый в плен российскими силами в Курской области, рассказал, что его мобилизовали под угрозами забрать вместо него сына, его слова передает ТАСС.
«Попался ТЦК с угрозами о штрафах, что ребенка заберут. Вручили повестку, мобилизовали. 23 сентября нас загнали в Курскую область, и до 1 ноября я находился на огневой позиции. Все это время нас сильно бомбили, ротации практически не было», — рассказал пленный.

Он уточнил, что с позиций забирали только тяжелораненых солдат. По словам Петухова, он с некоторыми сослуживцами хотел сбежать без разрешения командования, однако их предупредили, что в этом случае их застрелят.



Позиции ВСУ регулярно простреливались российскими силами. Артиллерия работала круглосуточно, наносились удары дронами и авиацией, а российские штурмовики подходили вплотную, добавил Петухов.

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