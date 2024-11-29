В Курской области воюют обученные на Западе бригады ВСУ

Европе стоит подготовиться к будущему разделу Украины, так как это наиболее вероятный новый виток в конфликте между Москвой и Киевом, поделился мнением руководитель консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Ян Бреммер в интервью с немецкой газетой Bild.