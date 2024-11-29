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В Курской области воюют обученные на Западе бригады ВСУ

Комбат «Як»: ВСУ отправили в Курскую область части, обученные на Западе
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Большинство подразделений ВСУ, с которыми пришлось столкнуться бойцам 810-й бригады морской пехоты в Курской области, обучались на Западе. Об этом рассказал комбат с позывным Як, его слова передает РИА Новости.
«Противник согнал сюда лучшие подразделения, которые проходили наиболее качественную подготовку. Обычного украинского мобилизованного обучают около месяца. Здесь же используют части, которые готовили на Западе по три месяца. И тренировали их настоящие специалисты, а не случайные инструктора», — рассказал «Як».

По его словам, в Курскую область вторглись боевики Сил специальных операций (ССО) Украины, которые и сами с легкостью могут обучать кого угодно на Западе. Российские морпехи уже сталкивались с большинством из самых подготовленных подразделений ВСУ в Курской области.



«Як» отметил, что противника никогда не стоит недооценивать, однако подчеркнул, что ВС РФ вытеснят ВСУ с русской земли.

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#специалисты
#всу
#вс рф
Массированная атака БПЛА ВСУ на Россию: сбито 47 дронов
МО РФ: силы ПВО ликвидировали 47 БПЛА ВСУ над российскими регионами
29 ноября 2024, 07:37

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 47 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего ликвидировано 47 вражеских беспилотников. 29 из них сбили в Ростовской области, восемь — в Краснодарском крае. По три украинских дрона уничтожено в Белгородской, Брянской и Воронежской областях и один – в Крыму.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что силы ПВО РФ столкнулись с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область, нейтрализованы уже 30 БПЛА ВСУ.

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#всу
#рф
#пво
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Раскрыто, почему украинский фронт теряет силы и скоро рухнет
Журналист Вывал: Украине грозит обрушение фронта по пяти причинам
29 ноября 2024, 06:49

Фото: istockphoto/IherPhoto

Украинская армия сталкивается с пятью серьёзными проблемами, которые, по мнению журналиста польского издания Onet Мартина Вывала, могут привести к краху фронта.
Одной из ключевых причин он называет дефицит личного состава и неэффективность мобилизационных мер.

Серьёзный недостаток техники и боеприпасов, начавшийся осенью 2023 года, усугубил положение ВСУ и является второй проблемой.

Третьей проблемой Вывал называет растянутость линии фронта. Российским войскам удалось оказать давление на востоке и юге, вынуждая украинские силы растягивать свои ограниченные ресурсы. Одновременно нападение на Курскую область, по мнению автора, не смогло отвлечь российские силы от основных направлений.

Тактика российских войск также изменилась, что стало для Украины четвертой проблемой. Вместо прямых атак они всё чаще применяют окружение населённых пунктов, отрезая их от снабжения и активно используя дроны-камикадзе.

Последним фактором, который журналист считает критическим, является захват российских войск украинских укреплений. Недостаток инженерных подразделений с украинской стороны существенно подрывает её способность удерживать оборону.

Ранее «Радио 1» писало о том, что в зоне специальной военной операции украинский пулеметчик по ошибке зашел на позиции российских военных, приняв их за свои. В результате он уничтожил около 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Бах сообщил о попытке армии Украины добить британского наёмника, который решил сдаться в плен российским военным на курском направлении.

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#всу
#дроны
#сво
#украина
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Удерживавшие ДОТ в Харьковской области украинские десантники сдались
Четыре десантника ВСУ, удерживавших ДОТ, сдались в Харьковской области
29 ноября 2024, 06:21

Фото: iStock/Sinenkiy

Четыре десантника 77-ой аэромобильной бригады ВСУ сложили оружие в ночь с 28 на 29 ноября и сдали свою долговременную огневую точку (ДОТ), которая располагалась в Харьковской области.
«Минувшей ночью группа из четырех украинских десантников 77-й аэромобильной бригады ВСУ, удерживавшая ДОТ на харьковском направлении в районе населенного пункта Копанки, сложила оружие и сдалась в плен штурмовикам из 1-й Танковой армии группировки войск «Запад» ВС РФ», — сообщили РИА Новости в российской силовой структуре.
В распоряжение РИА также были переданы кадры пленения десантников из 77-ой аэромобильной бригады ВСУ, которые можно увидеть в Telegram-канале.



Это не первый случай, когда бойцы ВСУ сдаются на Харьковском направлении. «Радио 1» обозревало в своем материале 28 ноября, как расчет операторов дронов ВСУ добровольно сдался в плен ВС РФ вместе с аппаратурой в Харьковской области.

Этой ночью также стало известно, что расчетом гаубицы Д-30 тульских десантников было поражено скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое разведка выявила в Кореневском районе Курской области.

Ранее «Радио 1» писало о том, что была сделана оценка шансов Европы заменить Украине военные поставки США. Результат вышел весьма неутешительный для украинского правительства.

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Минобороны: скопление пехоты ВСУ уничтожено в Курской области
29 ноября 2024, 05:42

Фото: iStock/e-crow

Расчетом гаубицы Д-30 тульских десантников было поражено скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое разведка выявила в Кореневском районе Курской области.
ТАСС передает данные Минобороны РФ о том, что скопление пехоты ВСУ было обнаружено в промышленном здании одного из населенных пунктов с помощью средств воздушной разведки, а также благодаря другим разведывательно-поисковым действиям разведчиков тульских десантников.

«После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Расчет гаубицы Д-30 нанес огневое поражение по выявленному промышленному зданию с пехотой ВСУ», — передали в Минобороны РФ.
Солдаты ВСУ покинули здания после первого попадания и тут же попытались скрыться, однако убегающая украинская пехота была уничтожена при помощи второго и третьего выстрелов из гаубицы. Уточняется, что огонь по врагу велся на дистанции более 8 км.

Стало известно, что новые удары России по Украине могут заставить граждан требовать от властей прекращения конфликта. Одновременно с этим на Западе призвали готовиться к разделу Украины.

В ночь с 28 ноября на 29 ноября силы ПВО РФ устранили 30 дронов ВСУ на северо-западе Ростовской области. Вскоре после этого «Радио 1» писало о том, что на нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский начался пожар.

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На Западе призвали готовиться к разделу Украины
Политолог Бреммер посоветовал Европе быть готовой к разделу Украины
29 ноября 2024, 05:02

Фото: istockphoto/IherPhoto

Европе стоит подготовиться к будущему разделу Украины, так как это наиболее вероятный новый виток в конфликте между Москвой и Киевом, поделился мнением руководитель консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Ян Бреммер в интервью с немецкой газетой Bild.
Бреммер уверен, что Россия уже заняла значительные территории, которые не планирует отдавать, а Украина при этом находится в затруднительном положении, где из-за нехватки военных возможностей отвоевывание у РФ земель силой не кажется возможным.

По оценке эксперта, если ситуация на фронте для Украины продолжит развиваться по тому негативному сценарию, который установился в последнее время, то стране стоит смириться с мыслью о вероятной потере всего востока и юго-востока, в том числе Донбасса. Разумеется, Европе, которая поддерживает ВСУ, тоже следует настроиться на более негативное для их стороны развитие событий.

У Бреммера есть все причины верить, что РФ не отдаст занятые территории Украине.

Например, ранее 28 ноября в России ответили на слова США о «мире через силу» в конфликте на Украине. А президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает использование «Орешника» для удара по центрам принятия решений в Киеве.

На фоне преобладающих в последнее время в обществе Украины мрачных настроений последние действия Вооруженных сил России — удары, направленные на разрушение энергетических объектов в стране при приближении зимнего периода, — могут стать катализатором для массовых требований украинцев к властям о скорейшем разрешении конфликта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Перед инаугурацией нового президента США Дональда Трампа Россия и Украина с новой энергией начали атаки друг на друга. Западные СМИ полагают, что это может быть попыткой укрепить свои позиции перед грядущими переговорами.

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«Последняя капля»: Новые удары РФ заставили Украину задуматься о переговорах
Новые удары России могут заставить украинцев требовать прекращения конфликта
29 ноября 2024, 04:07

Фото: istockphoto/reflection_art

На фоне преобладающих в последнее время в обществе Украины мрачных настроений последние действия Вооруженных сил России — удары, направленные на разрушение энергетических объектов в стране при близости зимнего периода, — могут стать катализатором для массовых требований украинцев к властям о скорейшем разрешении конфликта.
Телеканал «Общественное» передает, что эта ситуация грозит стать для жителей Украины «последней каплей», и граждане могут начать активно выступать против решений своего лидера.

«Если это все (ситуация с отключением электричества на Украине) накладывается на негативные настроения в обществе по поводу будущего, то это действительно будет иметь соответствующий эффект», — высказался политолог Петр Олещук на канале.
Энергетическая ситуация на Украине стала ухудшаться после обстрела 17 ноября: повреждения получили Кременчугская ГЭС и 4 подстанции «Энергоатома». После следующего удара, который был произведен в ночь на 26 ноября, пострадала новая энергетическая инфраструктура — на этот раз в Тернопольской области.

«Ситуация с электроснабжением сейчас наихудшая, чем за все предыдущие периоды», — сказал руководитель штаба Совета обороны Тернопольской области Сергей Надал в эфире телеканала «Киев 24».
По оценкам украинских экспертов, обеспеченность страны электроэнергией в ближайшее будущее будет зависеть от четырех факторов: новых российских ударов, температуры, экстремальных погодных явлений и износа инфраструктуры.

В конце дня 28 ноября в городе Ровно Западной Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.

Ранее «Радио 1» стало известно, что власти Киева решили переместить Верховную Раду в строго охраняемую правительственную зону столичного города, поскольку пуск «Орешника» заставил их обеспокоиться собственной безопасностью.

Депутат Рады рассказала о низкой укомплектованности части бригад ВСУ.

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#ночь
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#россия
#сво
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Силы ПВО РФ устранили 30 дронов ВСУ на северо-западе Ростовской области
29 ноября 2024, 02:31

Фото: iStock/ Oselote

Силы ПВО РФ столкнулись с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область, подавление идет успешно: нейтрализованы уже 30 БПЛА ВСУ.
В своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь пишет о развитии событий, уточняя, что средства противовоздушной обороны продолжают отражать атаку и действуют оперативно.

«На данный момент на северо-западе Ростовской области уже уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 30 БПЛА», — передает Слюсарь.
На данный момент сообщается, что погибших, как и пострадавших в ходе атаки украинских дронов, нет.

Ранее этой ночью «Радио 1» стало известно о том, что ПВО сбила четыре БПЛА ВСУ над Белгородской и Брянской областями. Прямо перед этим поступило оповещение, как украинский дрон был уничтожен над Белгородской областью.

При этом 28 ноября на Кубани автомобильный мост через Протоку выстоял после атаки со стороны украинских беспилотников. Также в сети появились кадры атаки вражеских дронов в Краснодарском крае, видео и фото увидеть можно в данной статье.

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#дрон
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#сво
#всу
#вс рф
#пво
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Западные СМИ отметили «невыполнимую задачу» представителя США по Украине
Spiegel: представителя Трампа по Украине на посту ждет невыполнимая задача
29 ноября 2024, 02:14

Фото: iStock/lucky-photographer

Назначенный избранным президентом Дональдом Трампом на пост спецпредставителя по Украине Кит Келлог столкнется с ужасно тяжелой, «почти невыполнимой», задачей.
Издание Der Spiegel сообщает, что от Келлога ожидается заключение сделки, которая в равной или почти равной степени устроит каждую из конфликтующих сторон. Разумеется, сказать о мире на идеальных условиях просто, но выполнить подобную цель почти невыполнимо.

«Келлог столкнется с невыполнимой миссией, ведь ему предстоит найти сделку, которая бы устроила Россию и Украину, а это почти невозможно», — указывает журнал.
Громкие обещания Трампа, которыми тот бросался во время президентской гонки, теперь значительно затрудняют его положение на международной арене.

Больше информации о том, как победивший на выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп и президент России Владимир Путин смогут договориться о нейтралитете Украины после недолгих переговоров читайте в нашем материале.

В начале ноября Трамп созванивался с Путиным: подробности разговора. Американский лидер, как утверждается, поддержал мирную сделку, согласно которой за Россией останется «ряд территорий». При этом МИД Украины сообщал об отсутствии у Киева информации о беседе Трампа с Путиным.

Помимо этого известно, что Трамп также решил стать главным переговорщиком на Ближнем Востоке и уладить там конфликты.

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Бывший канцлер Германии заявила, что ЕС давно хотел поставлять Киеву вооружение
Меркель: в НАТО не отказывались от помощи Украине во время Минского процесса
29 ноября 2024, 01:19

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Ангела Меркель, которая занимала должность в правительстве Германии с 2005 по 2021 годы, в эфире телеканала ZDF признала тот факт, что страны-члены НАТО не отказались от поддержки Киева во время реализации Минских договоренностей.
На канале бывшую канцлера Германии спросили о том, почему ЕС не стал оказывать Киеву военную помощь намного раньше.

«Я тогда все поставила на то, чтобы мы продвинулись вперед на основе Минских соглашений. Но одновременно в НАТО, когда речь шла о поддержке Украины, — на этот счет были масштабные планы — мы никогда не отказывались», — сказала Меркель.
По ее словам, ситуация по отсутствию быстрой военной помощи сложилась лишь по той причине, что в альянсе существовало подобие «разделения рабочего процесса». Дальнейшей конкретики и деталей не последовало.

27 ноября стало известно, что власти Германии закроют немецкое бюро Первого канала.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала ответ РФ на данное заявление.

Ранее, 26 ноября, вышли мемуары бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель под названием «Свобода». В них Меркель рассказала об опоздании Путина на саммит G8 из-за любимой марки пива.

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