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Большинство подразделений ВСУ, с которыми пришлось столкнуться бойцам 810-й бригады морской пехоты в Курской области, обучались на Западе. Об этом рассказал комбат с позывным Як, его слова передает РИА Новости.
«Противник согнал сюда лучшие подразделения, которые проходили наиболее качественную подготовку. Обычного украинского мобилизованного обучают около месяца. Здесь же используют части, которые готовили на Западе по три месяца. И тренировали их настоящие специалисты, а не случайные инструктора», — рассказал «Як».
По его словам, в Курскую область вторглись боевики Сил специальных операций (ССО) Украины, которые и сами с легкостью могут обучать кого угодно на Западе. Российские морпехи уже сталкивались с большинством из самых подготовленных подразделений ВСУ в Курской области.
«Як» отметил, что противника никогда не стоит недооценивать, однако подчеркнул, что ВС РФ вытеснят ВСУ с русской земли.
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Элина Позднякова