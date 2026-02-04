Глава МИД РФ указал, что партнёры по переговорам систематически меняют условия
Лавров: условия переговоров по Украине меняли другие участники, а не Москва
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не меняла свои условия на переговорах по Украине.
В интервью «RT» ко Дню дипломатического работника Лавров обратил внимание, что остальные стороны регулярно меняют свои подходы.
«Мы ни разу не меняли условия, в отличие от других участников этого процесса, которые постоянно ворота передвигают, штанги передвигают и говорят, что теперь надо ещё и сюда забить один гол, а туда не забивать», — сказал министр иностранных дел РФ.Политик назвал позицию России понятной и последовательной. Помимо этого, Лавров сообщил, что в ходе переговоров в Анкоридже российская сторона приняла предложения США. Однако, по его словам, Европа и Украина сразу стали пересматривать инициативу Вашингтона.
Ранее Сергей Лавров прокомментировал слова Зеленского о компромиссах.