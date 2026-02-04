Глава МИД РФ указал, что партнёры по переговорам систематически меняют условия

04 февраля 2026, 19:48

Лавров: условия переговоров по Украине меняли другие участники, а не Москва

Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не меняла свои условия на переговорах по Украине.





В интервью «RT» ко Дню дипломатического работника Лавров обратил внимание, что остальные стороны регулярно меняют свои подходы.

«Мы ни разу не меняли условия, в отличие от других участников этого процесса, которые постоянно ворота передвигают, штанги передвигают и говорят, что теперь надо ещё и сюда забить один гол, а туда не забивать», — сказал министр иностранных дел РФ.