Боевики ВСУ пугали мирных жителей под Курском жестокостью польских наемников

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Украинские военные пугали мирных жителей под Курском жестокостью польских наемников. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
Ранее стало известно, что на Курском направлении российские войска успешно отражают атаки Вооруженных сил Украины в Глушковском, Кореневском и Суджанском районах. ВС РФ постепенно продвигаются в Любимовке, которая является важным транспортным узлом для противника на севере Кореневского района.
Пленный рассказал, как медики подсаживают солдат ВСУ на амфетамин. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Тоже знакомая говорила: «Мы на пост военных напоролись, они вроде бы украинцы». Они эвакуирующимся сказали: «Вы просто идите осторожнее, потому что дальше будут поляки, вы живыми не выйдете», — рассказала эвакуированная местная жительница на допросе у военных следователей.
Ранее стало известно, что на Курском направлении российские войска успешно отражают атаки Вооруженных сил Украины в Глушковском, Кореневском и Суджанском районах. ВС РФ постепенно продвигаются в Любимовке, которая является важным транспортным узлом для противника на севере Кореневского района.
Пленный рассказал, как медики подсаживают солдат ВСУ на амфетамин. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова