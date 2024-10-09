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Боевики ВСУ пугали мирных жителей под Курском жестокостью польских наемников

Местная жительница: ВСУ пугали жестокостью польских наемников
09 октября 2024, 09:00
Фото: iStock/N-sky

Фото: iStock/N-sky

Украинские военные пугали мирных жителей под Курском жестокостью польских наемников. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

«Тоже знакомая говорила: «Мы на пост военных напоролись, они вроде бы украинцы». Они эвакуирующимся сказали: «Вы просто идите осторожнее, потому что дальше будут поляки, вы живыми не выйдете», — рассказала эвакуированная местная жительница на допросе у военных следователей.



Ранее стало известно, что на Курском направлении российские войска успешно отражают атаки Вооруженных сил Украины в Глушковском, Кореневском и Суджанском районах. ВС РФ постепенно продвигаются в Любимовке, которая является важным транспортным узлом для противника на севере Кореневского района.

Пленный рассказал, как медики подсаживают солдат ВСУ на амфетамин. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Журналист Foreign Policy Оз Катерджи незаконно побывал в Курской области
09 октября 2024, 09:38

Фото: iStock/Sner

Журналист Foreign Policy Оз Катерджи незаконно побывал в Курской области. Соответствующая информация появилась на сайте издания, информирует РИА Новости.
В статье Foreign Policy говорится, что в середине сентября Катерджи, вместе с группой, которая поставляла дроны и внедорожники для Вооруженных сил Украины, пересёк границу Российской Федерации и посетил курскую Суджу.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ пугали мирных жителей под Курском жестокостью польских наемников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО уничтожила 47 беспилотников над пятью регионами и Азовским морем
09 октября 2024, 08:46

Фото: iStock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 47 БПЛА над пятью регионами Российской Федерации и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Двадцать четыре вражеских беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Брянской области, пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, по два БПЛА в Ростовской и Курской областях.

Помимо этого, один вражеский дрон был сбит в Краснодарском крае и тринадцать над акваторией Азовского моря. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стало известно, что российская армия активно продвигается к городу Покровск, который является слабым звеном оборонительных рубежей ВСУ на торецком направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Россия готовит жесткий ответ: ударят не только по Украине, но и по странам Запада
Депутат Красов: Россия ответит на удары дальнобойным оружием не только Украине
09 октября 2024, 06:30

Фото: Минобороны РФ

Россия готова дать ответ не только Украине, но и странам, поставляющим ей дальнобойное оружие.
Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в интервью «Ленте.ру». Он подчеркнул, что в случае ударов по российской территории с использованием западного вооружения, ответные меры Москвы будут жесткими и затронут не только Украину, но и государства, поддерживающие её военные действия.

Красов отметил, что Россия будет реагировать на подобные атаки адекватно и жестко.

«Ни Украине, ни странам, решившим поддержать удары по России, мало не покажется», — заявил депутат.
Он добавил, что западные государства не смогут остаться в тылу, если продолжат поставки дальнобойного оружия, способного поражать цели в глубине российской территории.

Ранее, 8 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва примет ответные меры, если Запад даст разрешение на удары ВСУ дальнобойными ракетами по России.

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Наши рвут оборону ВСУ под Торецком: последние данные о наступлении России
NYT: ВС РФ движутся к слабому месту ВСУ под Торецком
09 октября 2024, 05:20

Фото: Минобороны РФ

Российская армия активно продвигается к городу Покровск, который является слабым звеном оборонительных рубежей ВСУ на торецком направлении.
Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на военного эксперта финской компании Black Bird Group Паси Паройнена, который проанализировал спутниковые снимки.

По его словам, в районе к югу от Покровска украинские войска не обладают сильными оборонительными линиями, что позволяет российской армии воспользоваться этим проломом. За последние две недели войска РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов, приближаясь к ключевым стратегическим городам и поселкам. Карты боевых действий подтверждают успехи российских сил в этом направлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отмене ноябрьского саммита мира, на который ранее приглашалась Россия. Это решение связано с серьёзными проблемами, с которыми сталкиваются ВСУ на фронте, включая значительные потери и вынужденные отступления. По мнению экспертов, неудачи на полях сражений существенно повлияли на решение украинского руководства отказаться от проведения встречи.

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#контроль
#рф
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Зеленский отменил мирный саммит: ВСУ терпят крах на фронте
Зеленский отменил ноябрьский саммит, куда ранее приглашал Россию
09 октября 2024, 04:39

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отмене ноябрьского саммита мира, на который ранее приглашалась Россия.
Это решение связано с серьёзными проблемами, с которыми сталкиваются ВСУ на фронте, включая значительные потери и вынужденные отступления. По мнению экспертов, неудачи на полях сражений существенно повлияли на решение украинского руководства отказаться от проведения встречи.

Одним из ярких примеров последних провалов ВСУ стало отступление украинских войск из Угледара. Командир 72-й бригады Александр Охрименко признал, что во время отхода украинские солдаты бросили раненых сослуживцев. Этот случай вызвал широкое обсуждение в украинской прессе и поставил под сомнение боевой дух и дисциплину армии.

Тем временем попытки ВСУ прорвать оборону российских войск в приграничных районах Курской области также оказались безуспешными. По словам военных аналитиков, ситуация для Украины становится всё более сложной, и попытки прорваться на этом направлении близки к полному провалу.
Эти события усилили напряжённость внутри Украины и вызвали опасения относительно дальнейшего развития конфликта.

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Задержанная одесситка с флагом России рассказала, что думает о Путине
Задержанная одесситка с флагом России призналась в поддержке Путина
09 октября 2024, 04:29

Фото: Сайт Кремля

Женщина, которая пыталась повесить российский флаг на постамент памятника императрице Екатерине II в Одессе, выразила поддержку России и президенту Владимиру Путину во время допроса.

«Я поддерживаю русский мир, поддерживаю Россию, я поддерживаю Владимира Владимировича Путина», — заявила задержанная женщина на допросе. Об этом сообщили украинские СМИ.
Она также высказала недовольство украинскими властями, заявив, что не может простить трагедию в Доме профсоюзов в 2014 году, и обвинила Запад в попытках уничтожить украинский и другие славянские народы.

Памятник Екатерине II в Одессе был демонтирован, а площадь переименована в Европейскую, что стало частью широкой декоммунизации и дерусификации в регионе. Женщина попыталась повесить флаг России на Екатерининской улице, но была остановлена местными жителями, которые проявили яростное сопротивление ее действиям.

Напомним, в Одессе женщина пыталась водрузить российский флаг на постамент, оставшийся от снятого памятника российской императрице Екатерине II.

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Пленный рассказал, как медики подсаживают солдат ВСУ на амфетамин
Пленный Кабанов: 30% солдат ВСУ точно употребляют наркотики
09 октября 2024, 04:19

Артем Кабанов, пленный солдат из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, рассказал о шокирующих практиках среди украинских военных медиков, которые, по его словам, предлагают солдатам амфетамин.
Он утверждает, что наркотик сначала раздают бесплатно, а затем военнослужащие начинают зависеть от него и покупают за деньги.

«У нас военнослужащие употребляли амфетамин, который заказывали через "Новую Почту", и получали этот амфетамин. Процентов 30% (в рядах военных ВСУ – ред.) - 100% (употребляли наркотик – ред.)», – поделился Кабанов с журналистами.
Он отметил, что медики подсказывают солдатам использовать амфетамин для поддержания бодрости на фронте.По его словам, зависимость от наркотиков возникает быстро, и многие военнослужащие оказываются втянутыми в этот круговорот. Кабанов подчеркнул, что данная практика осуществляется с tacit approval (молчаливым одобрением) командования.Это заявление поднимает серьезные вопросы о здоровье и безопасности украинских военнослужащих, а также о моральной стороне таких действий со стороны медиков.

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Россия заставит Украину заплатить за ущерб Курской области
Посол Мирошник: Москва добьется компенсации за ущерб от атаки ВСУ под Куском
09 октября 2024, 04:03

В связи с ущербом, причинённым Курской области в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ), Россия намерена оценить ущерб и потребовать от Киева компенсации за разрушения в экономике и социальной сфере региона.
Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Москва будет искать механизмы возмещения убытков из-за атак ВСУ на Курскую область. Общую сумму ущерба пока назвать трудно, поскольку боевые действия продолжаются», — отметил Мирошник в интервью газете «Известия».
По данным властей Курской области, к середине сентября ущерб сельскому хозяйству от атак ВСУ составил 85 млрд рублей. Этот ущерб может быть включён в сумму возможных репараций. Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, подчеркнул, что репарации — это право победителя и важный элемент мирных соглашений, как показал опыт Второй мировой войны.

Ранее министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщил, что для восстановления разрушенных дорог в Курской области потребуется как минимум три миллиарда рублей.

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ВСУ атакуют Кубань: последние данные
В Ейском районе Кубани объявили опасность атаки БПЛА
09 октября 2024, 03:24

Фото: Минобороны РФ

В Ейском районе Кубани была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

«Сообщений о разрушениях и жертвах нет. Объявлена угроза атаки БПЛА, работает система противовоздушной обороны, ведётся наблюдение за небом», — сообщили в ЕДДС.
Местные власти и службы продолжают следить за ситуацией, оперативные группы находятся в готовности к возможным действиям в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что жителей населённых пунктов Петровка и Соловьевка в Белгородской области эвакуируют. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что в настоящее время начинается процедура отселения граждан и предоставления им нового жилья на более безопасных территориях области.

Боевики ВСУ, вторгшись в Курскую область, терроризировали местное население. Они убивали стариков, насиловали детей, грабили и сжигали дома, равняя с землей все на своем пути. Об этом рассказали куряне, которым удалось эвакуироваться с захваченных земель.

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