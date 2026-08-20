Популярный рэпер может стать фигурантом уголовного дела

20 августа 2026, 12:40

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против рэпера Лигалайза*

Андрей Меньшиков* (Фото: Инстаграм**/ligalizemc)

Московская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против российского рэпера Андрея Меньшикова*, известного под псевдонимом Лигалайз*. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем канале в мессенджере Max.