Популярный рэпер может стать фигурантом уголовного дела
Московская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против российского рэпера Андрея Меньшикова*, известного под псевдонимом Лигалайз*. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем канале в мессенджере Max.
Действия артиста хотят квалифицировать по части 2 статьи 330.1 УК: «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах». Меньшиков* уже дважды привлекался к административной ответственности по статье 19.34 КоАП: «Нарушение порядка деятельности иноагента». Несмотря на это, он продолжил распространять материалы в социальных сетях без обязательной маркировки.
Рэпер Лигалайз* покинул Россию в 2022 году, спустя полгода после начала специальной военной операции на Украине. Статус иностранного агента он получил в декабре 2024 года. По версии Минюста России, артист распространял недостоверную информацию о деятельности российских властей и выступал против СВО. Ранее он также выпустил клип, который, по мнению активистов движения «Зов народа», дискредитировал ВС РФ
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