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«Пора снять белые перчатки»: России стоит начать воевать всерьез

Генерал Бужинский: России пора начать действовать всерьез
26 сентября 2024, 16:45
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил, что ему непонятно, почему ВС РФ еще не уничтожили транспортную инфраструктуру на Украине и позволяют ездить в Киев политикам Запада, которые договариваются с Владимиром Зеленским о поставках все нового вооружения для ВСУ.
«Почему там до сих пор стоят мосты, тоннели, вокзалы и сама Банковая (офис Зеленского — ред.)? Почему там по-прежнему совершается политический туризм? Наше руководство, к сожалению, воздерживается от этих мер, хотя они давным-давно назрели», — заявил Бужинский в беседе с Царьградом.
По его словам, ВС РФ должны действовать решительнее и наносить удары по мостам и вокзалам. Именно эти действия станут вторым этапом спецоперации, который все ждут.



«Россия должна снять белые перчатки и начать действовать всерьез. Пора заканчивать», — подчеркнул генерал.

Кроме того, он отметил, что в случае разрешения стран Запада наносить Украине удары по территории России, переживать не стоит. Он пояснил, что в нашей стране довольная сильная ПВО, для преодоления которой необходимо запустить сотни, а то и тысячи ракет одновременно. Он напомнил случай, когда ВСУ выпустили по Крымскому мосту 12 ракет ATACMS, все они были сбиты.

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#всу
#вс рф
#пво
Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ подошли к Селидово с трёх сторон
26 сентября 2024, 17:01

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские войска подошли к городу Селидово с трёх направлений. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
В эфире «Первого канала» он пояснил, что после того, как в ходе успешного наступления части Вооружённых сил РФ вбили клин между Селидово и Цукурино, оборона противника на этом участке посыпалась. Город был взят сначала в полукольцо, а в настоящее время части российской армии подошли к Селидово практически с трёх сторон.

По словам Кимаковского, сейчас российские войска стараются взять под свой контроль все дороги, ведущие в город. Если это удастся сделать, то дальнейшая оборона Селидово для ВСУ станет непосильной задачей. После взятия этого города подразделениям армии России откроется путь на Красноармейск (Покровск) — один из крупнейших и стратегически важных для ВСУ населённых пунктов на западе ДНР.

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#дороги
#оборона
#красноармейск
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#всу
#рф
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Жена военного из США сообщила о его гибели после удара ВС РФ по F-16 на Украине
26 сентября 2024, 16:39

Фото: iStock/bbevren

Кадровый военнослужащий ВВС США погиб в результате российского удара по военному аэродрому в Хмельницкой области, где были уничтожены пять истребителей F-16. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Минобороны России пока не давало официальных комментариев по поводу гибели американского военного.

Отмечается, что первой об этом сообщила жена военного Мелания Малвин Паркер. В своих соцсетях она опубликовала запись, в которой заявила о гибели супруга Стивена.

Она написала, что её муж отправился на Украину по программе для иностранных инструкторов. Она не понимает, зачем он согласился на это. Его не было дома в течение многих месяцев, а теперь он погиб. Женщина задаётся вопросом, как тело Стивена будет доставлено из Староконстантинова в США.

Также девушка назвала «идиотами» тех, кто в этой ситуации расстраивается из-за потерянных пяти истребителях F-16.

Ранее блогер из Украины Анатолий Шарий заявил о потере четырёх истребителей F-16 в результате удара ВС РФ. После этого Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что ВКС РФ нанесли удар ракетными системами «Кинжал» по аэродрому в Хмельницкой области. В итоге были уничтожены два истребителя, которые опаздывали на взлёт.

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#минобороны рф
#военные
#сша
#украина
#истребитель f-16
#всу
#вс рф
#удар
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Немецкий генерал Катер: Слова Зеленского в ООН о России не помогут ВСУ на фронте
26 сентября 2024, 16:15

Фото: istockphoto/Diy13

Слова украинского президента Владимира Зеленского о принуждении России к миру никак не облегчат положение ВСУ на фронте. Об этом заявил немецкий генерал Роланд
В интервью телеканалу Welt он отметил, что, на его взгляд, военная ситуация на Украине однозначно складывается в пользу России, и никакие красивые слова и громкие заявления тут не помогут.

Генерал бундесвера подчеркнул, что положение ВСУ на передовой и то, как развиваются события на поле боя, никак не способствуют тому, чтобы «принуждать» Россию к чему бы то ни было, как об этом мечтается Зеленскому.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позицию главы киевского режима, основанную на «принуждении России к миру» фатальной ошибкой. Представитель Кремля подчеркнул, что данное заблуждение будет иметь для Зеленского неприятные последствия.

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#дмитрий песков
#интервью
#всу
#рф
#владимир зеленский
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В ДНР сообщили, что украинская оборона Покровска трещит по швам
Кимаковский: оборона ВСУ Покровска трещит по швам
26 сентября 2024, 16:14

Фото: iStock/zabelin

Оборона ВСУ у Покровска трещит по швам. Такое заявление в эфире Первого канала сделал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Он заявил, что российские военные уже практически подошли к Мирнограду, а значит до Покровска (Красноармейска) остаются считанные километры.

Также советник Пушилина подчеркнул, что после недавней перегруппировки российских войск, в ходе которой продолжался серьёзный огневой контакт, оборона украинских войск начала стремительно сыпаться.

Ранее в этот день Минобороны России сообщало, что военные освободили населённый пункт Украинск в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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#сво
#всу
#оборона
#днр
#военные
#вс рф
#минобороны
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Стало известно, до какого момента будет расти эскалация на Украине
Экс-полковник СБУ: эскалация на Украине будет расти до выборов президента США
26 сентября 2024, 16:04

Фото: iStock/MikeMareen

Эскалация конфликта на Украине будет усиливаться вплоть до выборов президента США в ноябре. Такой прогноз сделал полковник СБУ в отставке олег Стариков в беседе с журналистом Александром Шелестом*.
Он заявил в октябре-ноябре будет наблюдаться стремительная эскалация боевых действий. Будет вестись такая борьба, что «камня на камне не останется».

Стариков отметил, что итоги американских выборов определят последующее направление конфликта на Украине. Причём это произойдет не только из-за сотрудничества Киева и Вашингтона, но и из-за глобального противостояния Запада и России.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. На них будут представлены два кандидата: экс-президент страны Дональд Трамп от Республиканской партии и нынешняя вице-президент Камала Харрис от Демократической партии.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#украина
#сша
#россия
#конфликт
#выборы
#президент
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Обнаружены предсмертные записки ликвидированных в Курской области бойцов ВСУ
Военкор Лисицын показал записки бойцов ВСУ, ликвидированных в Курской области
26 сентября 2024, 15:24

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

По сети распространились предсмертные записки бойцов ВСУ, ликвидированных в Глушковском районе Курской области. Об этом в своём Telegram-канале написал военкор Евгений Лисицын.
В одной из найденных российскими военными записок боец ВСУ обвиняет полковника, фамилию которого трудно разобрать, в том, что тот бросил украинских военных «на мясо». Также он добавил, что им не оказывается никакая поддержка, поэтому долго им не продержаться.

Во второй записке солдат заявил, что украинских бойцов отправили на смерть в Курскую область. «Мы все погибли. Зеленский и Сырский – будьте прокляты!» – писал военный.

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#всу
#вс рф
#курская область
#сво
#военные
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В Совете Федерации прокомментировали слова Стрелкова об окончании СВО
26 сентября 2024, 14:53

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рекомендовал спокойнее относиться к высказываниям одного из первых лидеров ополченцев Донбасса, экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина).
Так политик в беседе с изданием «Лента.ру» отреагировал на слова последнего об окончании специальной военной операции. Ранее Стрелков заявил, что спецоперация давно закончилась, а на смену ей пришла «свирепая и беспощадная война», целью которой является полное и окончательное уничтожение России.

Сенатор считает, что бывший министр обороны ДНР не является настолько информированным источником, чтобы делать столь глубокие выводы. Поэтому Джабаров рекомендовал спокойнее относиться к нему самому и к его высказываниям, которые во многом делаются для того, чтобы просто привлечь к себе внимание.

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#война
#министр
#операции
#днр
#спецоперация
#совет федерации
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Байден поручил Пентагону расширить подготовку украинских пилотов F-16
26 сентября 2024, 14:28

Фото: iStock/razihusin

Президент США Джо Байден распорядился расширить подготовку украинских пилотов истребителей F-16. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Глава государства отметил, что поручил Пентагону расширить подготовку пилотов из Украины. В рамках этого поручения в следующем году в США выучатся ещё 18 украинских лётчиков.

Байден указал на то, что такие меры принимаются для улучшения потенциала ВВС Украины.

По данным издания The Wall Street Journal, в настоящее время небольшое число пилотов из Украины продолжают обучаться на базах в США, Румынии и Дании. Точное количество военных не приводится. Западные и украинские чиновники утверждают, что уже через несколько месяцев у ВСУ будет достаточно лётчиков, которые смогут управлять целой эскадрильей американских истребителей F-16.

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#джозеф байден
#пентагон
#украина
#всу
#лётчик
#обучение
#подготовка
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На Украине рассказали, как ВСУ потеряли еще 4 американских истребителя F-16
Шарий: ВСУ потеряли четыре американских F-16 после неожиданного удара ВС РФ
26 сентября 2024, 14:21

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли четыре американских истребителя F-16 после неожиданной атаки российской армии. Об этом сообщил 26 сентября украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.
«Сообщают, что в результате неожиданного удара минус четыре F-16», — написал Шарий.

Официально о крушении F-16 на территории Украины пока не сообщалось. В отчете Минобороны сведений об этом так же нет.

Отметим, что первый американский истребитель ВСУ потеряли в конце августа вместе с пилотом. об инциденте с самолетом пытались умолчать, пока о крушении F-16 на Украине не заявила западная пресса. Киев выдвинул версию об ошибке пилота, однако украинские депутаты сообщи, что американский самолет вместе с пилотом случайно сбили сами же боевики ВСУ.

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#спецоперация
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#сво
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