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Генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил, что ему непонятно, почему ВС РФ еще не уничтожили транспортную инфраструктуру на Украине и позволяют ездить в Киев политикам Запада, которые договариваются с Владимиром Зеленским о поставках все нового вооружения для ВСУ.
«Почему там до сих пор стоят мосты, тоннели, вокзалы и сама Банковая (офис Зеленского — ред.)? Почему там по-прежнему совершается политический туризм? Наше руководство, к сожалению, воздерживается от этих мер, хотя они давным-давно назрели», — заявил Бужинский в беседе с Царьградом.По его словам, ВС РФ должны действовать решительнее и наносить удары по мостам и вокзалам. Именно эти действия станут вторым этапом спецоперации, который все ждут.
«Россия должна снять белые перчатки и начать действовать всерьез. Пора заканчивать», — подчеркнул генерал.
Кроме того, он отметил, что в случае разрешения стран Запада наносить Украине удары по территории России, переживать не стоит. Он пояснил, что в нашей стране довольная сильная ПВО, для преодоления которой необходимо запустить сотни, а то и тысячи ракет одновременно. Он напомнил случай, когда ВСУ выпустили по Крымскому мосту 12 ракет ATACMS, все они были сбиты.
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