Стало известно, до какого момента будет расти эскалация на Украине

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Эскалация конфликта на Украине будет усиливаться вплоть до выборов президента США в ноябре. Такой прогноз сделал полковник СБУ в отставке олег Стариков в беседе с журналистом Александром Шелестом*.
Он заявил в октябре-ноябре будет наблюдаться стремительная эскалация боевых действий. Будет вестись такая борьба, что «камня на камне не останется».
Стариков отметил, что итоги американских выборов определят последующее направление конфликта на Украине. Причём это произойдет не только из-за сотрудничества Киева и Вашингтона, но и из-за глобального противостояния Запада и России.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. На них будут представлены два кандидата: экс-президент страны Дональд Трамп от Республиканской партии и нынешняя вице-президент Камала Харрис от Демократической партии.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Стариков отметил, что итоги американских выборов определят последующее направление конфликта на Украине. Причём это произойдет не только из-за сотрудничества Киева и Вашингтона, но и из-за глобального противостояния Запада и России.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. На них будут представлены два кандидата: экс-президент страны Дональд Трамп от Республиканской партии и нынешняя вице-президент Камала Харрис от Демократической партии.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова