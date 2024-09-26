В России заявили, что СВО уже давно закончилась

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Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что СВО уже давно закончилась. Об этом он сообщил в беседе с RTVI.
Он отметил, что спецоперация уже давно закончилась, но ей на смену пришла «свирепая и беспощадная война» против России, которая нацелена на полное уничтожение страны. И теперь остаётся лишь один вопрос: на каком этапе и в каких масштабах это всё закончится, перерастёт в мировую войну или же завершится в границах бывшего СССР.
Также Стрелков прокомментировал слухи о своей отправке в зону боевых действий. Он отметил, что может отправиться на СВО только при отмене приговора по суду или в случае персонального акта помилования со стороны гравы государства. После добавил, что не собирается призвать свою вину и просить о помиловании.
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