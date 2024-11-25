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Порошенко* полагает, что конфликт на Украине можно закончить одной подписью

Пётр Порошенко (Фото: РИА Новости/ Стрингер)

Пётр Порошенко (Фото: РИА Новости/ Стрингер)

Бывший украинский президент Петр Порошенко* считает, что основном составляющей победы Украины является членство в Североатлантическом альянсе, конфликт можно закончить одной подписью.
В рамках сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Канаде Порошенко* обратил внимание, что подпись о членстве в альянсе поможет выиграть Украине «без единого выстрела с одной подписью».

«И это — подпись под приглашением Украины в НАТО. Это сразу все изменит. Продемонстрируйте, что президент России Владимир Путин не может шантажировать не только Украину, но и свободный демократический мир», — сказал бывший украинский президент.



Пётр Порошенко* добавил, что украинской стороне нужна данная подпись и она станет «самым дешевым вариантом» разрешения конфликта. Бывший президент отметил, что это также позволило бы не допустить «ядерной катастрофы».

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#сво
Россия передала ОЗХО ноту о применении Украиной боеприпасов 155-го калибра
25 ноября 2024, 19:29

Фото: iStock/PavelRodimov

Россия передала в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) ноту об использовании украинскими войсками иностранных боеприпасов 155-го калибра для обстрела Суджи в Курской области. Об этом заявил глава российской делегации на конференции в ОЗХО, замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский во время выступления на конференции стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в Гааге.
29-конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия проходит в Гааге с 25 по 29 ноября.

Лысогорский отметил, что передал очередную ноту, в которой указаны результаты исследований образцов крови и веществ, применяемых ВСУ на территории Курской области в Судже. Материалы подтвердили использование украинскими войсками иностранных кассетных боеприпасов 155-го калибра.

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#конференция
#вооружение
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Раненый кот Васька несколько дней добирался до блиндажа российских бойцов
25 ноября 2024, 19:19

Фото: istockphoto/Irina Nedikova

Кот Васька, живущий на передовой вместе с российскими бойцами, получил ранение во время артиллерийского обстрела. После этого он несколько дней добирался до знакомого блиндажа.
Животное родилось и выросло в окопе и давно привыкло к звукам канонады и разрывам снарядов, передаёт телеграм-канал «ПУТИН в Telegram». Во время очередной кошачьей вылазки начался вражеский артобстрел, после которого Васька пропал. Как выяснилось позже, кот получил осколочное ранение и долго добирался к своим.

Российские бойцы перевязали любимца и укололи антибиотиком. Сейчас с Васькой всё хорошо, рана на передней лапе заживает. Солдаты шутят, что теперь кот имеет право на дополнительный паёк.

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#путин
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Военкор Коц: Российские военные уничтожили до 600 солдат ВСУ в Ольговском лесу
25 ноября 2024, 18:40

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Вооружённые силы Украины потеряли до 600 человек убитыми в районе Ольговского леса в Курской области. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.
В своём телеграм-канале он сослался на рассказа российского бойца с позывным Бухгалтер, участвовавшего в боях на этом участке. По словам военного, украинцы упорно обороняли занятые позиции и не хотели отступать., и бои велись жаркие.

«Недели две здесь все горело-пылало», — вспоминал Бухгалтер.

По оценке военкора, в районе населённого пункта Ольговка украинские войска понесли серьёзные потери. На обочинах дорог до сих пор лежат никем не убранные «тела с синим скотчем на рукавах». Вокруг убитых гуляют свиньи и курицы, картина не из приятных, заключил Коц.

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#всу
#курская область
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Сырский: кураховское направление является самым сложным для армии Украины
25 ноября 2024, 18:19

Фото: iStock/ IherPhoto

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что кураховское направление является самым сложным для украинской армии, в докладе Владимиру Зеленскому.
«Доклад главкома Сырского. (...) Кураховское направление — самое трудное сейчас», — обратил внимание глава киевского режима.

Ещё он подчеркнул имеющиеся для Вооружённых сил Украины угрозы на запорожском направлении.

Военный эксперт, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов считает, что у армии Украины сложилась тяжёлая ситуация на кураховском направлении. ВСУ не могут купировать наступление Вооружённых сил Российской Федерации на этом направлении.

«Не только, кстати, Сырский, но и адекватные украинские военные эксперты отмечают, что там наши войска стали применять тактику малых штурмовых групп с накоплением и последующим мощным наступлением», — подчеркнул Алексей Живов в беседе с «Лентой.ру».

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#всу
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Mash: Российские хакеры нашли детское порно у иностранного наёмника ВСУ
25 ноября 2024, 18:19

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Российские хакеры KillMilk, Crok и Beregini обнаружили крупнейший лагерь иностранных наёмников ВСУ на территории Украины. Сделать это удалось, взломав персональный компьютер одного из испанских военных по имени Хулио.
База «солдат неудачи» расположена под городом Яворов Львовской области, сообщает телеграм-канал Mash. Это всего в 20 километрах от границы с Польшей. В 15 минутах езды от пункта временного размещения наёмников находится Яворовский полигон, где располагается база НАТО.

Хулио «засветил» место расположения лагеря наёмников в переписке с родственниками. По его словам, здесь проходят обучение и инструктаж все иностранные военные, собирающиеся воевать на стороне ВСУ. Кроме милой семейной переписки, хакеры обнаружили на его ноутбуке детскую и гей-порнографию (ЛГБТ*-сообщество признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

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* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
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#нато
#всу
#хакеры
#рф
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Полковник СБУ Стариков: ВСУ придётся покинуть Курскую область
25 ноября 2024, 17:55

Фото: istockphoto/Diy13

Подразделениям Вооружённых сил Украины придётся оставить Курскую область. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.
В эфире своего YouTube-канала он объяснил, что у украинских солдат просто уже нет сил на продолжение боевых действий, поэтому они вынуждены будут выйти из российского региона. Стариков также добавил, что российские войска в настоящее время ведут активные боевые действия на основном фронте в Донбассе. Кроме того, по его мнению, Киев уже не сможет вернуть утраченные территории в этом регионе.

В ходе боёв в Курской области противник понёс значительные потери в живой силе и технике. По данным министерства обороны РФ, потери ВСУ на этом направлении составили свыше 35 тысяч военнослужащих, 216 танков, 149 БМП, 120 БТР, большое количество артиллерийских орудий и РСЗО, а также другой техники.

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#киев
#солдат
#рф
#курская область
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Российские хакеры нашли лагерь иностранных наёмников на Украине
25 ноября 2024, 17:53

Фото: iStock/ welcomia

Хакеры из России получили доступ к ноутбуку испанского наёмника, который участвовал в спецоперации на стороне Украины. Благодаря этому они смогли обнаружить крупнейший лагерь иностранных боевиков ВСУ, проинформировал Телеграм-канал Mash.
Лагерь наёмников находится под городом Яворов во Львовской области — в 20 километрах от границы с Польшей. Яворовский полигон, на котором располагается военная база НАТО, находится в 15 минутах езды от пункта временного размещения.

Хакеры прочли переписки хозяина ноутбука с родственниками и узнали, что в данном лагере обучают зарубежных наёмников и проводят для них инструктаж. На его ноутбуке обнаружили детскую и гей-порнографию*.

В начале 2023 года неизвестный хакер получил доступ к внутренним системам обмена сообщениями американской компании OpenAI. Он похитил данные об искусственном интеллекте, которые, по мнению ряда работников, могут представлять угрозу национальной безопасности Соединённых Штатов Америки.

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*относится к ЛГБТ-движению. Оно признано экстремистским и запрещено на территории России
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#украина
#россия
#компьютер
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В НАТО идёт обсуждение превентивных ударов по РФ на случай конфликта
25 ноября 2024, 17:27

Фото: iStock/ aapsky

Глава Военного комитета Североатлантического блока адмирал Роб Бауэр объявил, что в НАТО идёт обсуждение нанесения высокоточных превентивных ударов по территории РФ на случай военного конфликта, проинформировало агентство РИА Новости.
Офицер говорит, что альянс поменял своё отношение к стратегии обороны.

«Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет», — подчеркнул Роб Бауэр.

Ещё адмирал отметил, что членам Североатлантического блока нужно больше инвестировать в противовоздушную оборону и системы нанесения высокоточных ударов.

Роб Бауэр обратил внимание, что НАТО нужна комбинация высокоточных ударов, которые выводят из строя системы, использующиеся для нападения.

«И мы должны нанести первый удар», — резюмировал офицер.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что странам Европы совместно с США нужно оказывать Украине больше помощи, чтобы изменить ход конфликта.

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#россия
#нато
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#конфликт
#нападение
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Губернатор Смирнов: В Курской области сбили четыре управляемые авиабомбы ВСУ
25 ноября 2024, 17:20

Фото: istockphoto/Andrey Atanov

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили над территорией Курской области четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.
В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что бомбы были сбиты в приграничных районах области. Он в очередной раз поблагодарил бойцов ПВО за умелую и слаженную работу. Ранее в понедельник над территорией Курской области были уничтожены семь украинских беспилотников. Кроме того, в министерстве обороны РФ сообщили, что силами ПВО были уничтожены восемь баллистических ракет, выпущенных украинскими боевиками в сторону России.

Не умея добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим активно использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников и ракет мирные города и объекты на территории российских регионов.

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#бомба
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