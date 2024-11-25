Пётр Порошенко (Фото: РИА Новости/ Стрингер)
Бывший украинский президент Петр Порошенко* считает, что основном составляющей победы Украины является членство в Североатлантическом альянсе, конфликт можно закончить одной подписью.
В рамках сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Канаде Порошенко* обратил внимание, что подпись о членстве в альянсе поможет выиграть Украине «без единого выстрела с одной подписью».
Пётр Порошенко* добавил, что украинской стороне нужна данная подпись и она станет «самым дешевым вариантом» разрешения конфликта. Бывший президент отметил, что это также позволило бы не допустить «ядерной катастрофы».
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«И это — подпись под приглашением Украины в НАТО. Это сразу все изменит. Продемонстрируйте, что президент России Владимир Путин не может шантажировать не только Украину, но и свободный демократический мир», — сказал бывший украинский президент.
Пётр Порошенко* добавил, что украинской стороне нужна данная подпись и она станет «самым дешевым вариантом» разрешения конфликта. Бывший президент отметил, что это также позволило бы не допустить «ядерной катастрофы».
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Ольга Енгалычева