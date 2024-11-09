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Порошенко* раскрыл ключевую ошибку ВСУ

Пётр Порошенко (Фото: riamediabank/Стрингер)

Пётр Порошенко (Фото: riamediabank/Стрингер)

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в начале конфликта Вооружённые силы Украины не занимались строительством укреплений, в то время как российская армия активно формировала «линии Суровикина».


«Досадно, что власти не услышали наших американских партнеров в конце 2021 года, когда они в один голос говорили: «Ройте окопы, стройте фортификации!» (...) Они [Россия] окапывались — а мы нет. Мы только наступали. За 2,5 года государство не закупило даже экскаваторы», — сказал бывший президент Украины.

Порошенко подчеркнул, что в 2023 году он предложил построить оборонительные линии, но его инициативу отклонили. Экс-президент приобрел 12 новых экскаваторов для усиления обороны страны и посоветовал правительству Украины возвести фортификационные сооружения в стратегически важных районах фронта.

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#украина
Боец ВС РФ три недели в одиночку оборонял опорник, питаясь только луком
09 ноября 2024, 20:37

Фото: istockphoto.com/ru/Dmitry Belyaev

Боец ВС РФ не позволил подразделениям противника занять опорный пункт, в одиночку дав отпор ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Дагестанский военный Закарья остался на позиции один. Связь с сослуживцами прервалась после шквального вражеского огня.

Уточняется, что мужчина на протяжении трех недель отражал атаки украинских боевиков, питаясь лишь луком. Достать другую еду и воду было невозможно.

Согласно информации источника, российского военного обнаружили с помощью дрона, после чего была осуществлена его эвакуация. В настоящее время солдат находится под наблюдением медиков.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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«Перерезал на две части»: Стало известно, что произошло в зоне СВО
Стариков: российские войска разделили Купянское направление на две части
09 ноября 2024, 19:05

Фото: istockphoto.com/ru/IherPhoto

ВС РФ разделили Купянское направление пополам. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.
Стариков назвал обстановку на данном направлении тяжелой. По его словам, на Южнодонецком, Кураховском и Покровском направлениях украинские войска столкнулись с тактическим кризисом.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#боеприпасы
#всу
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#спецоперация
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Глава Пентагона отказал Украине в приоритетной поставке ракет ATACMS
WSJ: Остин отказал Зеленскому в поставке систем ATACMS в обход других заказчиков
09 ноября 2024, 15:09

Фото: iStock/Austin Nooe

Глава Пентагона Ллойд Остин отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке американских дальнобойных ракет ATACMS. Об этом информирует The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников и советника украинского правительства.
По словам одного из западных чиновников, Остин ответил Зеленскому, что разрыв давних соглашений с другими клиентами насчет поставок ATACMS превратился бы в большую проблему. глава Пентагона также сообщил предводителю киевского режима, что тот просит слишком много, когда требует от Соединенных Штатов нарушить давние соглашения с другими заказчиками.

В середине прошлого месяца Остин отметил, что Киев не сможет достать ракетами ATACMS до баз ВКС РФ, так как последняя уже переместила воздушный флот из зоны досягаемости.

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#сша
#соглашения
#флот
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#боеприпасы
#всу
#киев
#рф
#владимир зеленский
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Минобороны: Российские войска отразили семь контратак ВСУ в Курской области
09 ноября 2024, 14:54

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Российские военные успешно отразили семь контратак подразделений Вооружённых сил Украины в приграничных районах Курской области. В боевых столкновениях участвовали военнослужащие войсковой группировки «Север».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что попытки контратакующих действий противник пытался предпринять в районах населённых пунктов Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка. Кроме того, части ВС РФ сорвали атаки ВСУ в направлении населённых пунктов Зелёный Шлях и Старая Сорочина.

В ходе неудачных контратак противник потерял на этом направлении до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты (БМП), бронированный автомобиль и грузовик.

Бойцы группировки войск «Север» продолжили наступательные действия и нанесли украинским частям огневое поражение в районах населённых пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.

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#вс рф
#курская область
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Экипаж Ка-52М уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Ка-52М авиаракетами уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в Курской области
09 ноября 2024, 14:48

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Экипаж вертолёта Ка-52М авиаракетами уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.
В процессе выполнения боевой задачи летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав противника. После удара российские летчики выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, чтобы предотвратить попадание ракет ПЗРК ВСУ.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#боеприпасы
#лётчики
#всу
#рф
#минобороны рф
#вс рф
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Два российских бойца сутки отбивали атаки ВСУ, которые травили их газом
09 ноября 2024, 14:30

Фото: istockphoto/zabelin

Два бойца Вооружённых сил РФ почти сутки отбивали атаки превосходящих сил ВСУ, закрепившись в подвале деревенского дома. Украинцам не помогло даже то, что они применяли против российских солдат отравляющий газ.
Во время атаки одного из населённых пунктов российские военные выбили боевиков ВСУ из укреплённого подвала деревенского дома, откуда открывалась удобная позиция для стрельбы, сообщает телеграм-канал SHOT. Уничтожив противника, два штурмовика не смогли покинуть подвал, так как украинцы начали артиллерийский обстрел, а после пытались контратаковать. Тогда наши солдаты решили закрепиться в только-что отбитом подвале.

«Взяли в ипотеку», — как позже с юмором рассказывал один из бойцов.

Не сумев с наскока выбить штурмовиков из подвала, вояки из ВСУ принялись обстреливать его боеприпасами с отравляющим газом. Но российские бойцы, надев противогазы, продолжали отражать все атаки противника. Продержаться почти сутки им помогли сослуживцы, которые отправляли новые респираторы, воду и боеприпасы с помощью дронов.

Бойцы покинули позицию только получив множественные осколочные ранения. Прикрывая друг друга, отстреливаясь и укрываясь от украинских дронов, они сумели живыми добраться до позиций российских войск.

В министерстве обороны пока не дали официального подтверждения данного эпизода.

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#боеприпасы
#дома
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США поставят Киеву боеприпасы к Patriot и NASAMS перед возвращением Трампа
WSJ: США поставят Киеву боеприпасы к Patriot и NASAMS перед возвращением Трампа
09 ноября 2024, 14:28

Фото: iStock/aapsky

США поставят Украине боеприпасы к системам ПВО Patriot и NASAMS в рамках последнего пакета помощи перед возвращением победившего на президентских выборах Дональда Трампа в Белый дом. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.
Отмечается, что Пентагон направит Киеву более 500 перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS. Предполагается, что они прибудут на Украину в ближайшие несколько недель.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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#дональд трамп
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ВС РФ ударили по обеспечивавшим действия ВСУ объектам энергетики
09 ноября 2024, 12:36

Фото: iStock/Diy13

Российские военные за сутки нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим действия украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что ВС РФ нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов противника. Согласно информации военного ведомства, российская армия также ударила по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 147 районах.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#минобороны рф
#россия
#вс рф
#украина
#всу
#спецоперация
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Российский офицер сбил дрон ВСУ рукой и спас жизнь восьми товарищам
09 ноября 2024, 11:26

Фото: istockphoto/zim286

Младший лейтенант ВС РФ Вячеслав Мозговенко спас жизни восьми военнослужащих, включая экипаж боевой машины. Он сбил атакующий украинский беспилотник рукой.
Об этом удивительном случае рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ. В одном из боёв рота Мозговенко оказалась в полу-окружении. Офицер получил приказ отходить и приступил к эвакуации техники и личного состава. Во время отхода на запасную позицию он заметил дрон ВСУ, который приближался к БМП, на которой он ехал с несколькими бойцами.

Вооружение боевой машины было повреждено, поэтому офицер не мог открыть огонь. Тогда он, проявив мужество и самоотверженность, отбил украинский беспилотник рукой. В результате командир взвода получил тяжёлое ранение и ожоги лица и верхних дыхательных путей, но спас экипаж машины и солдат, ехавших на её броне. За свой подвиг младший лейтенант Мозговенко с позывным Охотник удостоен звания Героя России.

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