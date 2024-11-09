Порошенко* раскрыл ключевую ошибку ВСУ

Пётр Порошенко (Фото: riamediabank/Стрингер)
Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в начале конфликта Вооружённые силы Украины не занимались строительством укреплений, в то время как российская армия активно формировала «линии Суровикина».
«Досадно, что власти не услышали наших американских партнеров в конце 2021 года, когда они в один голос говорили: «Ройте окопы, стройте фортификации!» (...) Они [Россия] окапывались — а мы нет. Мы только наступали. За 2,5 года государство не закупило даже экскаваторы», — сказал бывший президент Украины.
Порошенко подчеркнул, что в 2023 году он предложил построить оборонительные линии, но его инициативу отклонили. Экс-президент приобрел 12 новых экскаваторов для усиления обороны страны и посоветовал правительству Украины возвести фортификационные сооружения в стратегически важных районах фронта.
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