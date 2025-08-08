Росавиация: в аэропорту Геленджика работают ограничения на прием и выпуск бортов
Аэропорт в Геленджике (Краснодарский край) временно приостановил работу, сообщил в своем Telegram-канале пресс‑секретарь Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, с 11:43 мск введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов — меры приняты в интересах безопасности полётов.
Рано утром 8 августа аналогичные ограничения вводились в аэропорту Саратова: приём и отправка рейсов были приостановлены примерно с 5:09 до 5:41 мск.
В пресс‑службе Минобороны РФ заявили, что в ночь на 8 августа зенитные средства сбили 30 украинских беспилотников над территорией России; атака, по данным ведомства, длилась с 0:20 до 5:40 мск. Девять БПЛА уничтожены в Ростовской области, восемь — в Крыму, шесть — в Саратовской области, пять — в Брянской, по одному — в Волгоградской и Белгородской областях.
Ранее Общественная палата предлагала ввести компенсации для пассажиров на период действия плана «Ковер» в аэропортах.
