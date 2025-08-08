Краснодарский край атаковали беспилотники — видео
Сочи и другие города Краснодарского края атаковали беспилотники. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
Местные жители рассказали о работе ПВО по вражеским целям. В населенных пунктах звучит сирена о воздушной опасности. К тому же началась эвакуация отдыхающих с пляжей. Официальные источники пока никак не комментировали информацию о случившемся. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
На фоне этого стало известно о введении ограничений в аэропорту Геленджика. Воздушная гавань временно прекратила принимать и выпускать самолеты для обеспечения безопасности полетов.
