Краснодарский край атаковали беспилотники — видео

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Сочи и другие города Краснодарского края атаковали беспилотники. Об этом сообщает telegram-канал Baza.



Местные жители рассказали о работе ПВО по вражеским целям. В населенных пунктах звучит сирена о воздушной опасности. К тому же началась эвакуация отдыхающих с пляжей. Официальные источники пока никак не комментировали информацию о случившемся. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

На фоне этого стало известно о введении ограничений в аэропорту Геленджика. Воздушная гавань временно прекратила принимать и выпускать самолеты для обеспечения безопасности полетов.

Иван Мусатов

