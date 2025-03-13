«Пошел на хитрость»: стало известно, зачем Зеленский согласился на перемирие

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский согласился на предложение США о прекращении огня на 30 суток, чтобы столкнуть РФ и США лбами. Об этом заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Такое заявление опубликовано на сайте его движения.
«Зеленский понимает, что США не желают слушать от него доводы о невозможности прекращения войны, потому он пошел на хитрость, согласившись с Трампом, но лихорадочно ищет повод столкнуть Вашингтон и Москву лбами», — уверен Медведчук.
Подобной точки зрения придерживается и политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его словам, Владимир Зеленский согласился на предложенное США 30-дневное прекращение огня в надежде на то, что Россия на это не пойдет.
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