Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Пошел на хитрость»: стало известно, зачем Зеленский согласился на перемирие

«Пошел на хитрость»: стало известно, зачем Зеленский согласился на перемирие

Медведчук: Зеленский пошел на хитрость, чтобы столкнуть РФ и США лбами
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский согласился на предложение США о прекращении огня на 30 суток, чтобы столкнуть РФ и США лбами. Об этом заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Такое заявление опубликовано на сайте его движения.
«Зеленский понимает, что США не желают слушать от него доводы о невозможности прекращения войны, потому он пошел на хитрость, согласившись с Трампом, но лихорадочно ищет повод столкнуть Вашингтон и Москву лбами», — уверен Медведчук.

Подобной точки зрения придерживается и политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его словам, Владимир Зеленский согласился на предложенное США 30-дневное прекращение огня в надежде на то, что Россия на это не пойдет.

Читайте также:

Стало известно, что происходило на переговорах в Джидде

Бывший премьер Украины назвал единственный вариант долгосрочного мира с Россией

«Отрезвление Украины»: стало известно, к чему ведут контакты РФ и США
#сша
#россия
#политолог
#владимир зеленский
#рф
Путин озвучил решение РФ по предложенному США перемирию
Путин: РФ согласна на 30-дневное перемирие, но есть нюансы
13 марта 2025, 19:07

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия согласна на 30-дневное перемирие, однако есть множество важных вопросов, которые необходимо решить. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Как Украина будет использовать эти 30 дней? Будет продолжать мобилизацию? Будет перевооружать армию? В целом идею мирного завершения конфликта мы поддерживаем, но есть много вопросов, которые нужно обсудить», — заявил Путин.

Он также добавил, что ВС РФ наступают почти по всей линии соприкосновения, и пока непонятно, как именно будет решаться ситуация на протяжении почти двух тысяч километров по линии фронта в случае перемирия, и кто будет вести контроль остановки боевых действий.

Путин также задался вопросом, что в случае перемирия делать с ВСУ, находящимися в Курской области.

По словам российского лидера, это серьезные вопросы, которые еще предстоит решить.

Читайте также:

«Пошел на хитрость»: стало известно, зачем Зеленский согласился на перемирие

Стало известно, на какой ответ РФ о перемирии надеется Зеленский

Стало известно, что происходило на переговорах в Джидде
#остановки
#украина
#контроль
#всу
#вс рф
#зеленский
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров раскрыл, как происходит диалог РФ с представителями США
Лавров: Рубио и Уолтц нормально ведут диалог с Россией
13 марта 2025, 18:21

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что не хочет даже «осмысливать» публичные заявления госсекретаря США Марко Рубио и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца по урегулированию украинского конфликта, отметив, что они ведут нормальный диалог с российской стороной. Кадры показал канал «Россия 1».
«У нас с ними есть диалог. И с Марко Рубио, и с Майком Уолтцем. Когда они вступают с нами в прямой разговор, они абсолютно нормально этот диалог ведут», — заявил Лавров.

При этом он уточнил, что не собирается даже осмысливать то, что они говорят на публику.

Ранее Рубио заявлял, что тема территориальных уступок обсуждалась на американо-украинских переговорах в Саудовской Аравии. По его словам, большая часть переговоров с украинской делегацией была посвящена не условиям, а переговорному процессу.


Читайте также:

Лавров назвал присутствие войск НАТО на Украине угрозой для России

Стало известно, чего ждут США от России

Лавров: поведение Франции и Германии по минским соглашениям было постыдным
#сша
#нато
#лавров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, на какой ответ РФ о перемирии надеется Зеленский
Политолог Суслов: Зеленский надеется на отказ РФ перемирия
13 марта 2025, 18:01

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский согласился на предложенное США 30-дневное прекращение огня в надежде на то, что Россия на это не пойдет. Так считает политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, его слова приводит «Лента.ру».
«Он (Зеленский – ред.) надеется, что Россия жестко отвергнет предложение о перемирии. В таком случае Дональд Трамп может быть вынужден вернуться к стратегии администрации Джо Байдена», — считает Суслов.

По его словам, в таком случае, США продолжат поставлять Украине вооружение. Также эксперт считает, что Штаты могут вновь объединиться с со странами ЕС и Украиной.

Суслов выразил уверенность в том, что именно на это сейчас и рассчитывает киевский режим.

Читайте также:

Лукашенко раскрыл, когда получится договориться об окончании конфликта на Украине

Бывший премьер Украины назвал единственный вариант долгосрочного мира с Россией

«Отрезвление Украины»: стало известно, к чему ведут контакты РФ и США
#сша
#россия
#эксперт
#дональд трамп
#вооружение
#режим
#ес
#зеленский
#лукашенко
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Интересно возвращаться туда, где тебя почти убили»: Военкор Поддубный вновь приехал в Суджу
Военкор Поддубный приехал в освобожденную Суджу, где был ранен 7 августа
13 марта 2025, 17:40

Евгений Поддубный (Фото: kremlin.ru)

Военкор ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный вернулся в Суджу, где был ранен 7 августа 2024 года, прошел по освобожденным улицам города и показал, какая обстановка сейчас там царит.
Напомним, Поддубный одним из первых отправился в Суджу, когда появились первые новости о вторжении ВСУ в Курскую область, тогда он пострадал при атаке украинского беспилотника, и после длительного восстановления вновь прибыл в уже освобожденный от оккупации город.

«Суджа! Наша группа вместе со спецназом прогулялась по городу. Всегда интересно возвращаться туда, где тебя почти убили. Прошлись, поговорили с местными, кто пережил оккупацию. Люди прошли через страшное испытание. За 215 дней противник основательно обосновался в Судже. Ну и бежал быстро», — рассказал Поддубный на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он также напомнил, что был в Судже в последний раз 7 августа, тогда же был тяжело ранен. Сейчас же военкор отметил, что счастлив вернуться в этот город в момент разгрома противника, так как испытывал «чувство недосказанности».


Читайте также:

Минобороны РФ подтвердило окончательное освобождение Суджи в Курской области

Бегство ВСУ из Суджи, бои в Часов Яре, контратаки в Торецке: последние новости СВО на 13 марта

Хинштейн: нет сомнений в скорой победе над ВСУ в Курской области
#минобороны рф
#видео
#город
#telegram
#люди
#новости
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алаудинов сообщил о попавших в плен и погибших бойцах «Ахмата»
Алаудинов: несколько бойцов «Ахмата» попали в плен при освобождении Курщины
13 марта 2025, 17:21

Апти Алаудинов (Фото: Telegram @AptiAlaudinovAKHMAT)

При освобождении оккупированных ВСУ территорий Курской области несколько бойцов спецназа «Ахмат» попали в плен и погибли. Об этом сообщил командир подразделения Апти Алаудинов. Его слова опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Алаудинов не стал уточнять число чеченцев, попавших в плен к ВСУ, но выразил надежду на то, что всех удастся вернуть домой. Также, по словам генерала, при освобождении Курской области погибло несколько бойцов «Ахмата», еще несколько получили ранения или пропали без вести.

«Даст Бог, мы установим, где каждый, — и, если он погиб, мы найдем тела, чтобы они были у родных», — отметил Алаудинов.

Он уточнил, что в Курской области осталось освободить всего пять населенных пунктов.

Читайте также:

Стало известно, сколько времени уйдет на зачистку Суджи

«Катастрофа Запада и НАТО»: Военэксперт рассказал о значении освобождения Суджи российскими войсками

Минобороны РФ подтвердило окончательное освобождение Суджи в Курской области
#катастрофа
#нато
#всу
#рф
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате