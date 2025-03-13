Стало известно, что происходило на переговорах в Джидде

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США показали Украине на переговорах в саудовской Джидде, «кто в доме хозяин». Об этом заявил программный директор клуба «Валдай», политолог Иван Тимофеев. По его словам, позиция Вашингтона хоть и не совпадает с точкой зрений Москвы, но стала более предрасположенной к диалогу, чем при администрации бывшего президента Джо Байдена.
«Исходная переговорная позиция Киева была довольно быстро приведена к американскому знаменателю. <…> Администрация Трампа пытается показать, кто в доме хозяин. Они считают, что хозяин именно Вашингтон, потому что он дает и помощь, и деньги. Эта помощь приостанавливалась, но при сговорчивости Киева снова возобновилась. Это инструмент воздействия», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».В свою очередь политолог Иван Мезюхо считает, что, соглашаясь с американскими требованиями о прекращении огня, Владимир Зеленский на самом деле пытается угодить президенту США Дональду Трампу после их перепалки в Овальном кабинете. В разговоре с RT аналитик подчеркнул, что Киев намерен втянуть Россию в аналог очередных Минских соглашений.
«Президент России Владимир Путин озвучил условия для прекращения огня. Ничего с тех пор в этом смысле не поменялось. Наши условия известны. Мы не проигрывающая сторона в этом конфликте, чтобы отказываться от своих условий или чтобы вступать в историю, связанную с потенциальным «Минском-3». Мы уже проходили историю с Минскими соглашениями, которые не соблюдались украинской стороной», — указал Мезюхо.Читайте также:
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