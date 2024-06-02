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После атаки дрона ВСУ на автомобиль в Курской области ранены три человека

02 июня 2024, 12:38
Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на гражданский автомобиль в Курской области. В результате ранения получили три человека.


Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов. В своём телеграм-канале он уточнил, что инцидент произошёл сегодня утром неподалёку от села Крупец Рыльского района. Коптер ВСУ сбросил на машину взрывное устройство. В результате трое местных жителей получили ранения и ожоги. Врио главы области добавил, что все пострадавшие доставлены в районную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Не умея добиться каких-либо успехов в ходе боевых действий, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя с помощью беспилотных летательных аппаратов мирные города и объекты на территории России.

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Взрыв прогремел в украинском портовом городе на фоне воздушной тревоги
Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе
02 июня 2024, 13:26

Фото: iStock/aapsky

Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины, сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем телеграм-канале.
В настоящее время в Одесской и ряде других областей Украины объявлена воздушная тревога.

По информации местных СМИ взрыв произошел в результате ракетного удара в районе Каботажной гавани городского порта. Предполагается, что по объекту было несколько прилетов «Искандеров».
Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Также сообщается о взрывах в Славянске. На месте прилёта в районе поднимается дым. Предположительно был удар баллистической ракетой.

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Названа причина массового перехода солдат ВСУ на сторону России
Эксперт Доктороу: На сторону РФ переходят бойцы ВСУ, мобилизованные насильно
02 июня 2024, 13:03

Фото: istockphoto/Sinenkiy

В последнее время участились случаи перехода военнослужащих Вооружённых сил Украины на сторону России. Такая массовость объясняется тем, что их призвали в ВСУ насильно, против их воли.
Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил американский политолог Гилберт Доктороу. Он подчеркнул, что дезертируют именно те, кого вынуждали служить, кого хватали на улицах и против их воли отправляли в армию. Конечно, ни о каком моральном духе и верности долгу в этом случае не может идти и речи. Поэтому, получая от российских солдат сигнал «идите к нам», они так и делают и переходят на сторону противника.

Доктороу также добавил, что в настоящее время потери ВСУ составляют до 1,7 тысячи человек в день. Страшно представить, что будет дальше, если полномасштабное наступление российской армии ещё даже не началось, заключил эксперт.

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Опубликовано видео взрыва одесской портовой инфраструктуры
Опубликованы кадры взрыва одесской портовой инфраструктуры
02 июня 2024, 12:21

Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон

Опубликовано видео взрыва, который прогремел в районе портовой инфраструктуры Одессы. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что били баллистическими ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о повреждениях трех автобусов при обстреле Шебекино.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины с конца февраля 2022 года. Украинским националистам помогают страны НАТО и Евросоюза, поставляя боевикам оружие и оказывая финансовую поддержку.
Недавно между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате 75 на 75. В Киеве отказались решать конфликт дипломатическим путем, запретив переговоры на уровне закона. Для России в приоритете выполнение всех поставленных задач спецоперации.

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Гладков: три пассажирских автобуса повреждены во время обстрела Шебекино
02 июня 2024, 12:01

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

Три пассажирских автобуса повреждены во время обстрела Шебекино под Белгородом. Об этом в своем Telegram сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Также повреждены четыре легковушки и два грузовых автомобиля.
«Также произошло возгорание кровли неэксплуатируемого здания на площади 300 кв.м. Пожарными расчетами производится тушение объекта», – говорится в сообщении.

Сейчас в белгородском районе и самом Белгороде объявили ракетную опасность. Перед этим Гладков заявил о шестерых пострадавших среди мирного населения в результате обстрела в Шебекино.

Российское минобороны информировало о ликвидации средствами противовоздушной обороны (ПВО) трех беспилотников самолетного типа, используемых ВСУ над территорией белгородской области.

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ВС РФ взяли под контроль село Уманское в ДНР
02 июня 2024, 11:56

Фото: iStock/SergeyVButorin

Группировка войск «Центр» освободила населённый пункт Уманское в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве также рассказали, что российским войскам удалось нанести поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли более 350 солдат, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».


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#солдат
#рф
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Командиры боевиков ВСУ жалуются на плохую подготовку новобранцев
The Washington Post: командиры ВСУ жалуются на плохую подготовку новобранцев
02 июня 2024, 11:23

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Командиры боевиков ВСУ жалуются на плохую подготовку новобранцев. Об этом пишет издание The Washington Post. В материале сказано, что полевые командиры ВСУ из-за недостаточной подготовки новеньких часто тратят целые недели, чтобы обучить прибывших таким базовым навыкам, как стрельба.
Авторы статьи считают, что украинский закон, усиливающий мобилизацию, принятый весной этого года, не поможет киевскому режиму, в случае, если ВСУ будут обучать новичков, пока ВС РФ стремительно продвигаются.

Украинский закон о мобилизации действует с 18 мая. Согласно документу, все военнообязанные в течение двух месяцев с момента действия закона должны обновить свои данные в военкоматах. Отмечено, что повестка будет считаться врученной, даже, если призывник лично ее не получал. Уклонистов будут лишать водительских прав.

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#россия
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#война
#спецоперация
#всу
#вс рф
#новости
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«Запад взбесился»: Додик высказался о передаче Украине дальнобойных ракет
Додик: передача Киеву дальнобойных ракет указывает на то, что Запад взбесился
02 июня 2024, 11:20

Фото: iStock/3D_generator

Передача Украине дальнобойных ракет, способных поражать территорию России, указывает на то, что Запад буквально взбесился. Такое заявление в беседе с РИА Новости выразил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
Он заявил, что украинские военные не способны запускать эти ракеты, поскольку не обучены управлять ими. В таком случае запуск должны осуществлять иностранные солдаты, которые должны будут прибыть в зону СВО.

Додик подчеркнул, что в России стабильная система обороны, поэтому ни одной из этих ракет не удастся прорваться на территорию. Но сама вероятность такого развития событий говорит о том, что Запад «буквально взбесился».

Ранее Соединённые Штаты позволили украинским войскам использовать РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию для обстрела российских территорий, прилегающих к Харьковской области.

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#обстрел
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BI: ВСУ столкнутся с проблемами после разрешения наносить удары по территории РФ
02 июня 2024, 10:26

Фото: istockphoto/Leestat

Вооружённые силы Украины могут столкнуться с проблемами после получения разрешения наносить удары по территории России с использованием западного оружия. Они будут связаны с трудностями получения разведывательных данных для поиска целей в глубине РФ.
Об этом пишет издание The Busines Insider. Авторы публикации напомнили, что украинские чиновники сообщали, что им необходимо больше разведывательных данных и оперативной информации от американских и европейских союзниках о целях на территории России. Однако, далеко не очевидно, что Вашингтон предоставит запрашиваемые разведданные. В таком случае ВСУ придётся при определении целей довольствоваться спутниковыми снимками, видеосъёмками с беспилотников и данными корректировщиков на местах, указано в материале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что, подогревая конфликт на Украине, страны НАТО осознано выходят на новый виток напряжённости и провоцируют Киев на затягивание бессмысленной войны. Это в конечном итоге нанесёт большой ущерб именно тем, кто идёт на эскалацию конфликта, подчеркнул представитель Кремля.

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Офицер рассказал о снижении применения ВСУ артиллерийских орудий на СВО
Офицер батареи: ВСУ снижают приминение арторудий на купянском участке фронта
02 июня 2024, 09:45

Фото: сайт Минобороны РФ

На Купянском участке фронта замечено снижение применения арторудий со стороны ВСУ. Об этом сообщил офицер батареи 275-го самоходного артиллерийского полка с позывным Мамура, приводит его слова издание РИА Новости.
По его словам, на этом участке фронта ВСУ отдают предпочтение дронам.
«Война кардинально поменялась. Если раньше ты опасался кассет, прилетов минометов, то теперь это сводится к минимуму, все на дронах», — сообщил собеседник издания.

Мамура объяснил, что преимущественное применение БПЛА ВСУ связано не только с их стоимостью, которая значительно ниже цены снарядов, но и с тем, что они обладают большей эффективностью в выведении из строя военных машин.


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