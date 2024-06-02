После атаки дрона ВСУ на автомобиль в Курской области ранены три человека

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Украинский беспилотник сбросил боеприпас на гражданский автомобиль в Курской области. В результате ранения получили три человека.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов. В своём телеграм-канале он уточнил, что инцидент произошёл сегодня утром неподалёку от села Крупец Рыльского района. Коптер ВСУ сбросил на машину взрывное устройство. В результате трое местных жителей получили ранения и ожоги. Врио главы области добавил, что все пострадавшие доставлены в районную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Не умея добиться каких-либо успехов в ходе боевых действий, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя с помощью беспилотных летательных аппаратов мирные города и объекты на территории России.
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Александр Бойцов