После бегства администрации из Константиновки власть в городе взяли военные ВСУ

16 октября 2025, 07:31

Фото: iStock/Alex Kochev

В Константиновке, где продолжаются ожесточенные бои, боевики ВСУ захватили власть. Гражданская администрация покинула город, оставив жителей без руководства. Об этом пишет РИА Новости.