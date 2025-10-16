После бегства администрации из Константиновки власть в городе взяли военные ВСУ
В Константиновке, где продолжаются ожесточенные бои, боевики ВСУ захватили власть. Гражданская администрация покинула город, оставив жителей без руководства. Об этом пишет РИА Новости.
По информации источника в силовых структурах, командование украинских военных дало указания на самоуправство. В результате мирные жители оказались в сложной ситуации и вынуждены подчиняться новым властям.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
