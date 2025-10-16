Пожар вспыхнул на подстанции под Волгоградом из-за атаки ВСУ
На подстанции ЛЭП «Балашовская» в Новониколаевском районе Волгоградской области произошло возгорание в результате падения обломков беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Телеграм-канале.
На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Ремонтные бригады проводят работы по восстановлению электроснабжения в ближайших населенных пунктах. По словам губернатора, другие повреждения не зафиксированы.
Ранее Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотников. Воздушные цели пытались атаковать энергетическую инфраструктуру региона, но системы ПВО успешно справились с поставленной задачей.
