После массовой атаки дронов на Кубани повреждены три жилых дома и автомобиль

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При ночной массированной атаке дронов ВСУ на территорию Краснодарского края Славянске-на-Кубани и Приморско-Ахтарске получили повреждения три жилых дома. Также загорелся легковой автомобиль.
Об этом рассказал глава региона Вениамин Кондратьев. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что в Славянске-на-Кубани обломки беспилотников, сбитых системами противовоздушной обороны, повредили крыши двух частных домов. Среди местных жителей никто не пострадал.
В Приморско-Ахтарске также повреждения получил жилой дом. В здании выбиты стёкла, осколками посечён фасад. Кроме того, получил повреждения и загорелся стоявший неподалёку легковой автомобиль. Огонь был оперативно потушен. Здесь, к счастью, также обошлось без пострадавших.
Глава Краснодарского края объявил также, что людям, чьи дома пострадали в результате падения БПЛА, местные муниципалитеты помогут с восстановлением имущества.
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В Приморско-Ахтарске также повреждения получил жилой дом. В здании выбиты стёкла, осколками посечён фасад. Кроме того, получил повреждения и загорелся стоявший неподалёку легковой автомобиль. Огонь был оперативно потушен. Здесь, к счастью, также обошлось без пострадавших.
Глава Краснодарского края объявил также, что людям, чьи дома пострадали в результате падения БПЛА, местные муниципалитеты помогут с восстановлением имущества.
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Александр Бойцов