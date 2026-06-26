После освобождения Нового Донбасса на позициях ВСУ нашли планшеты с «Крапивой»
Командир батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным «Барс» сообщил, что российские военные после освобождения населенного пункта Новый Донбасс в ДНР обнаружили в опорных и командных пунктах ВСУ планшеты с военной информацией. Об этом пишет РИА Новости.
По словам офицера, во время зачистки морпехи изымали документы, карты, средства связи и электронные устройства. Среди находок оказались планшеты с установленной программой «Крапива», которую используют для управления подразделениями.
«Барс» уточнил, что всю технику защитили паролями, поэтому ее передали профильным службам. Он выразил надежду, что специалисты смогут получить доступ к содержимому устройств и выяснить маршруты, районы сосредоточения, схему действий частей и другие сведения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
О взятии Нового Донбасса 16 июня сообщило Минобороны России. В ведомстве указали, что населенный пункт заняли силы морской пехоты из состава группировки войск «Центр».
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