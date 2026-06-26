26 июня 2026, 07:47

Российские военные нашли в опорных пунктах ВСУ планшеты с военной информацией

Фото: iStock/IherPhoto

Командир батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным «Барс» сообщил, что российские военные после освобождения населенного пункта Новый Донбасс в ДНР обнаружили в опорных и командных пунктах ВСУ планшеты с военной информацией. Об этом пишет РИА Новости.