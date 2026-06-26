Пленный боец ВСУ заявил о мобилизации из аптеки вопреки инвалидности

26 июня 2026, 07:15

Фото: iStock/VasilevKirill

Пленный военнослужащий ВСУ Вадим Пелещук рассказал, что сотрудники ТЦК забрали его у аптеки, хотя он предъявил справки об инвалидности. По словам мужчины, силовики не приняли документы и увезли его в микроавтобусе. Об этом пишет РИА Новости.