Пленный боец ВСУ заявил о мобилизации из аптеки вопреки инвалидности
Пленный военнослужащий ВСУ Вадим Пелещук рассказал, что сотрудники ТЦК забрали его у аптеки, хотя он предъявил справки об инвалидности. По словам мужчины, силовики не приняли документы и увезли его в микроавтобусе. Об этом пишет РИА Новости.
Пелещук сообщил, что в тот день ехал с друзьями на работу и по пути решил купить нужные лекарства. Когда он вышел на улицу, рядом уже стояли представители территориального центра комплектования. Мужчина утверждает, что показал им паспорт и бумаги, подтверждающие инвалидность, однако те, как он говорит, порвали документы.
После этого, по словам пленного, его сразу увезли для оформления. В учебной части он пробыл недолго. Затем его направили в состав 5-й штурмовой бригады ВСУ и отправили на передовую. Пелещук добавил, что в плен попал в районе Константиновки. Других подробностей он не привел.
Ранее стало известно, что вооружённые силы Украины организовали атаку беспилотников на Тульскую область.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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