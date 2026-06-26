Силы ПВО за час сбили более 20 БПЛА на подлёте к Москве
Украинские вооружённые формирования пытаются атаковать столицу России беспилотниками. В небе над Подмосковьем работает система противовоздушной обороны.
Как сообщил в Телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, в течение часа российские военные сбили или перехватили 23 украинских дрона. Информация о последствиях на земле уточняется, на месте падения обломков сбитых беспилотников работают сотрудники экстренных служб.
Ранее в ночь на 18 июня Москва и область подверглись одной из самых массированных атак БПЛА. Дроны били по энергетическим объектам и жилым домам.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Москва утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.
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