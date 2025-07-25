ВСУ массово отказываются отправляться на покровское направление в ДНР
Согласно информации, предоставленной координатором николаевского подполья Сергеем Лебедевым, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово отказываются отправляться на покровское (красноармейское) направление в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет РИА Новости.
Лебедев отметил, что из десяти отправляемых солдат восемь отказываются выполнять приказ. По его словам, такая ситуация возникла на фоне активной отправки украинских военных на это направление. Кроме того, Лебедев сообщил о росте подготовки иностранных наемников в ряде городов Украины, что может указывать на изменение тактики и стратегии на фронте.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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