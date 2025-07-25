25 июля 2025, 08:09

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Согласно информации, предоставленной координатором николаевского подполья Сергеем Лебедевым, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово отказываются отправляться на покровское (красноармейское) направление в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет РИА Новости.