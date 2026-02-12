После ракетной атаки ВСУ на Волгоградскую область загорелся объект Минобороны
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении ракетной атаки ВСУ на регион и возгорании на военном объекте. Его слова приводит Telegram-канал «Регион 34 | Администрация Волгоградской области».
Согласно материалу, в ночь на 12 февраля в районе посёлка Котлубань упали обломки украинского БПЛА. Они вызвали возгорание на территории объекта Минобороны. Огонь тушат расчёты МЧС и противопожарные службы региона.
«В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта», — говорится в сообщении.К посёлку Котлубань отправили автобусы, в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ развернули пункты временного размещения (ПВР). Пострадавших среди гражданского населения или разрушений жилых построек не зафиксировали. На место выехали руководители профильных органов власти.