После ракетной атаки ВСУ на Волгоградскую область загорелся объект Минобороны

12 февраля 2026, 05:47

Фото: iStock/Leonid Ikan

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении ракетной атаки ВСУ на регион и возгорании на военном объекте. Его слова приводит Telegram-канал «Регион 34 | Администрация Волгоградской области».





Согласно материалу, в ночь на 12 февраля в районе посёлка Котлубань упали обломки украинского БПЛА. Они вызвали возгорание на территории объекта Минобороны. Огонь тушат расчёты МЧС и противопожарные службы региона.





«В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта», — говорится в сообщении.