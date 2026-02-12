Два человека пострадали при налете БПЛА ВСУ на Мичуринск Тамбовской области
В Тамбовской области после атаки украинских беспилотников пострадали два человека и загорелся магазин. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Первышов.
Он написал, что в ночь на 12 февраля киевский режим совершил террористический налёт на Мичуринск с помоью БПЛА. Дроны повредили несколько зданий, в магазине «Магнит» начался пожар.
По предварительным данным, двое местных жителей получили ранения. Серьезность их повреждений в публикации не уточняется. В настоящий момент на месте происшествия уже работают оперативные и специальные службы.
Ранее «Радио 1» передавало, что первые мощные взрывы прогремели в окрестностях Мичуринска примерно в час ночи.
