БПЛА ВСУ совершили налет на Тамбовскую область, начался пожар
Украинские беспилотники атаковали Тамбовскую область. Жители Мичуринска сообщают о пожаре в одном из районов города, передает Telegram-канал SHOT.
Предварительно, силы ПВО прямо сейчас отражают налет БПЛА ВСУ. Первые мощные взрывы прогремели в окрестностях Мичуринска около часа ночи. Очевидцы насчитали не менее шести-восьми сильных хлопков, после которых заметили возгорание и дым в небе.
Официальные данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали. Информации о возможном количестве сбитых дронов также нет.
Ранее «Радио 1» передавало, что в эту ночь в Брянской области средства противовоздушной обороны отражают атаку реактивных БПЛА ВСУ. Местные жители писали о взрывах, на отдельных улицах Брянска электроэнергия пропала полностью.
