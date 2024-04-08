После удара по промзоне в Часов Яре в сторону Славянска потянулись колонны «скорой помощи»

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После мощного удара по промзоне в Часов Яре в сторону Славянска выдвинулись колонны «скорой помощи», которые сопровождают ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».
«В сопровождении много военных и гражданских автомобилей ВСУ. Едут в основном транзитом на Краматорск и Барвенково, где расположены госпитали и пункты стабилизации с необходимым оборудованием», — говорится в публикации.
Предполагается, что прилёт оказался результативным, а число ликвидированных бойцов ВСУ будет трёхзначным.
При этом уточняется, что ситуация вокруг Часова Яра развивается по подобию битвы за Артёмовск. Тогда армия России нанесла несколько мощных ударов, уничтожив основные пункты размещения подготовленных подразделений ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по промзоне в Часов Яре, после чего там разгорелся сильнейший пожар.
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Опубликовано видео прорыва российских войск к Часов Яру
Элина Позднякова