В СВР заявили о готовящейся «гнусной провокации» со стороны Великобритании
Лондон выражает крайнее раздражение из-за отсутствия результатов своих многолетних попыток нанести России «стратегическое поражение». Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
По информации разведки, Великобритания недовольна тем, что их усилия не приносят успеха.
«В Лондоне взбешены тем, что многолетние британские усилия добиться «стратегического поражения» России и превратить её в страну-изгоя терпят крах», — сказано в сообщении.В пресс-бюро СВР отметили, что правительство Великобритании и британские спецслужбы планируют ответить на успехи России в зоне специальной военной операции. Как утверждается, они готовят новую провокацию.
Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель обвинила Польшу и страны Прибалтики в начале СВО.