06 октября 2025, 13:20

Фото: Istock/IR_Stone

Лондон выражает крайнее раздражение из-за отсутствия результатов своих многолетних попыток нанести России «стратегическое поражение». Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.





По информации разведки, Великобритания недовольна тем, что их усилия не приносят успеха.

«В Лондоне взбешены тем, что многолетние британские усилия добиться «стратегического поражения» России и превратить её в страну-изгоя терпят крах», — сказано в сообщении.