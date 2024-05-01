После украинских обстрелов Херсонской области начались лесные пожары

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За последние два дня шесть лесных пожаров в Херсонской области были спровоцированы обстрелами украинских войск, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
В результате этих инцидентов пострадали 20 гектаров лесных массивов в двух муниципальных округах: Алешкинском и Голопристанском.
Сальдо отметил, что к вечеру среды пожары были ликвидированы.
Херсонская область, расположенная в нижнем течении Днепра и омываемая Азовским и Черным морями, стала частью Российской Федерации после референдума в сентябре 2022 года.
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Сальдо отметил, что к вечеру среды пожары были ликвидированы.
Херсонская область, расположенная в нижнем течении Днепра и омываемая Азовским и Черным морями, стала частью Российской Федерации после референдума в сентябре 2022 года.
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Артем Кузьмин