«После завершения СВО»: Европейцы могут начать войну, которая может стать Третьей мировой
Военэксперт Сыртланов: Европа не сможет создать боеспособную армию к 2030 году
Европа не сможет создать боеспособную армию без помощи США к 2030 году. Так считает член Президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», участник специальной военной операции, военный эксперт Тимур Сыртланов.
Ранее газета The Washington Post опубликовала интервью с начальником Генштаба Бельгии генералом Фредериком Вансиной, который заявил, что Евросоюзу до 2030 необходимо подготовиться к войне с Россией без участия США.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Сыртланов подчеркнул, что Россия не исключает, что вооруженный конфликт с Европой может начаться после окончания СВО.
«Надо быть ко всему готовыми, и мы готовимся. Мы прекрасно понимаем, что нынешний конфликт — это, возможно, только начало более масштабного военного конфликта. В настоящее время западные помощники Украины стараются приготовиться к возможной эскалации и к возможному ведению боевых действий против нашей страны», — уверен эксперт.
Он уточнил, что Европе требуется порядка трех-пяти лет на переоснащение армий. После чего европейцы могут начать войну, которая, по мнению Сыртланова, может стать Третьей мировой.
Тем не менее специалист считает, что к 2030 году Европа не сможет создать боеспособную армию без помощи США, поэтому серьезно к таким заявлениям относиться вряд ли стоит, заключил Сыртланов.