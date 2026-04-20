«После завершения СВО»: Европейцы могут начать войну, которая может стать Третьей мировой

20 апреля 2026, 21:08

Военэксперт Сыртланов: Европа не сможет создать боеспособную армию к 2030 году

Европа не сможет создать боеспособную армию без помощи США к 2030 году. Так считает член Президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», участник специальной военной операции, военный эксперт Тимур Сыртланов.





Ранее газета The Washington Post опубликовала интервью с начальником Генштаба Бельгии генералом Фредериком Вансиной, который заявил, что Евросоюзу до 2030 необходимо подготовиться к войне с Россией без участия США.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Сыртланов подчеркнул, что Россия не исключает, что вооруженный конфликт с Европой может начаться после окончания СВО.





«Надо быть ко всему готовыми, и мы готовимся. Мы прекрасно понимаем, что нынешний конфликт — это, возможно, только начало более масштабного военного конфликта. В настоящее время западные помощники Украины стараются приготовиться к возможной эскалации и к возможному ведению боевых действий против нашей страны», — уверен эксперт.