Последнего ветерана Великой Отечественной войны не стало в Аргентине
В Аргентине в возрасте 95 лет скончалась Мария Кадар — последний проживавший в этой стране ветеран Великой Отечественной войны. Об этом сообщило посольство России в Буэнос-Айресе.
Российский посол Дмитрий Феоктистов отметил, что эта женщина всегда олицетворяла несгибаемость русского духа и была искренне предана стране. В годы войны она трудилась в тылу, а в последнее время занималась наставничеством среди молодежи.
Ветеран часто участвовала в патриотических акциях, общалась с гостями и пела песни. Она дважды сталкивалась с нацизмом: в годы ВОВ и позже, когда из-за обстрелов ВСУ покинула свой дом в Донбассе и переехала к дочери в Аргентину.
Мария Кадар родилась в марте 1931 года в Центрально-Черноземной области РСФСР. В годы войны вместе с матерью ее эвакуировали в Свердловскую область, где она заготавливала дрова и работала в колхозе. Отец ветерана погиб в 1943 году на Курской дуге. В октябре 2021 года, в 90-летнем возрасте, женщина приняла присягу гражданина Российской Федерации.
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