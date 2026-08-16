Последнего ветерана Великой Отечественной войны не стало в Аргентине

16 августа 2026, 03:21

В Аргентине в возрасте 95 лет скончалась последний ветеран ВОВ Мария Кадар

Фото: iStock/Diy13

В Аргентине в возрасте 95 лет скончалась Мария Кадар — последний проживавший в этой стране ветеран Великой Отечественной войны. Об этом сообщило посольство России в Буэнос-Айресе.