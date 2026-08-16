Аэропорт Домодедово ввел ограничения на полеты
Аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале.
Воздушная гавань продолжает работу, но теперь принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим возможны изменения в расписании рейсов — пассажиров просят сверяться с онлайн-табло и официальными сайтами авиакомпаний.
В ведомстве отметили, что меры носят профилактический характер. Их ввели исключительно в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Точные причины введения ограничения и сроки их действия не приводятся.
Ранее сообщалось, что один человек пострадал при крушении легкого транспортного самолета в Самарской области.
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