19 августа 2025, 18:25

Политолог Орлов: результат встречи Путина и Трампа стал кошмаром для Зеленского

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Результат саммита РФ и США стал воплощением кошмара наяву для Владимира Зеленского. Такое мнение выразил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.





На этот раз Зеленский приехал к Трампу и не вёл себя так, «как будто правительство США является его должником».



Тем временем принятие Трампом российской позиции и отказ от введения санкций отрезвили Зеленского и «вернули его с небес на землю».





«Последним гвоздём в крышку гроба Киева стало желание Трампа подписать мирное соглашение, минуя стадию прекращения огня. Поэтому украинский лидер прибыл в Вашингтон фактически только с одной целью — выслушать вынесенный ему главным донором и покровителем приговор», — отметил Орлов в разговоре с RT.

«Крыма не видать никому. Крым российский навсегда, наш лидер этот вопрос закрыл», — подчеркнул Аксенов.