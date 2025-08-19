«Последний гвоздь в крышку гроба»: Саммит РФ и США стал кошмаром для Зеленского
Политолог Орлов: результат встречи Путина и Трампа стал кошмаром для Зеленского
Результат саммита РФ и США стал воплощением кошмара наяву для Владимира Зеленского. Такое мнение выразил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
На этот раз Зеленский приехал к Трампу и не вёл себя так, «как будто правительство США является его должником».
Тем временем принятие Трампом российской позиции и отказ от введения санкций отрезвили Зеленского и «вернули его с небес на землю».
«Последним гвоздём в крышку гроба Киева стало желание Трампа подписать мирное соглашение, минуя стадию прекращения огня. Поэтому украинский лидер прибыл в Вашингтон фактически только с одной целью — выслушать вынесенный ему главным донором и покровителем приговор», — отметил Орлов в разговоре с RT.
По его словам, Зеленскому придётся принять условия США и России или же лишиться американской поддержки, без которой Киев долго не протянет. Согласие главы киевского режима с Трампом позволит ему ещё некоторое время оставаться у власти.
Кроме того, 19 августа Трамп заявил, что Киев не сможет вернуть Крым в состав страны.
В свою очередь глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что Украине «не видать Крыма как своих ушей», пишут argumenti.ru.
«Крыма не видать никому. Крым российский навсегда, наш лидер этот вопрос закрыл», — подчеркнул Аксенов.