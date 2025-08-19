В Госдуме указали на два важных акцента Трампа после встречи с Зеленским
Президент США Дональд Трамп сделал два важных акцента после встречи с Владимиром Зеленским и его «группой поддержки» из числа европейских лидеров. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Первый — никакого членства в НАТО для Киева, второй — «режим тишины» не является необходимым условием для дальнешей работы над мирным урегулированием конфликта.
«Это отражает подходы российской стороны. Более того, американский лидер не верит в «дальнейшую агрессию» Москвы и убеждён в стремлении нашей страны к урегулированию конфликта. Оба раунда едва ли превысили по времени переговоры с Владимиром Путиным на Аляске», — отметил Слуцкий в беседе с RT.
Депутат считает, что европейские лидеры должны прислушаться к призыву Путина и не мешать процессу мирных переговоров.
Тем временем политолог Павел Фельдман в разговоре с «Известиями» отметил, что США и ЕС могут предоставить Украине гарантии безопасности на фоне отказа от принятия страны в НАТО.
При этом эксперт обратил внимание, что стремление к членству в НАТО закреплено в конституции Украины.
«Это может привести к требованию об официальном исключении данного положения из основного закона, что вызовет жесткие политические споры в Верховной раде», — уточнил Фельдман.