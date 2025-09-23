Последнюю линию электропередачи ЗАЭС отключили из-за обстрела ВСУ
Последняя высоковольтная линия внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС 750 кВ «Днепровская» отключена в результате огневого воздействия ВСУ. Об этом пишет ТАСС.
Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что ЗАЭС была переведена на резервное энергоснабжение от дизель-генераторов. По ее словам, приняты все необходимые меры для обеспечения безопасной эксплуатации объекта.
Работа оборудования на станции контролируется, безопасность не нарушена, радиационный фон находится в пределах нормы, заключила Яшина.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: