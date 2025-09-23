Последнюю линию электропередачи ЗАЭС отключили из-за обстрела ВСУ

23 сентября 2025, 19:59

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Последняя высоковольтная линия внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС 750 кВ «Днепровская» отключена в результате огневого воздействия ВСУ. Об этом пишет ТАСС.