За «Пятёрочку»: Посмеявшийся над магазином в Судже солдат ВСУ взят в плен

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Военнослужащий ВСУ, посмеявшийся по время вторжения в Курскую область нал ассортиментом в магазине «Пятерочка» в Судже, попал в плен.
Телеграм-канал SHOT сообщил, что 35-летний Андрей Матвиенко из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады взят в плен бойцами российской групп «Север». Это произошло у хутора Бердин в Большесолдатском районе Курской области.
На допросе Матвиенко заявил, что был призван в ВСУ насильно, ему угрожали отнять дом, если он будет избегать мобилизации. Также военнослужащий утверждает, что якобы непосредственно не принимал участия в боевых действиях, а «прятался в подвалах».
После вторжения ВСУ в Курскую область Матвиенко снял видео, в котором заявлял, что «заехал в "Пятерочку"», ассортимент в которой «не очень».
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На допросе Матвиенко заявил, что был призван в ВСУ насильно, ему угрожали отнять дом, если он будет избегать мобилизации. Также военнослужащий утверждает, что якобы непосредственно не принимал участия в боевых действиях, а «прятался в подвалах».
После вторжения ВСУ в Курскую область Матвиенко снял видео, в котором заявлял, что «заехал в "Пятерочку"», ассортимент в которой «не очень».
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Александр Бойцов