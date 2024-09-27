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Чемпион Украины по смешанным единоборствам (ММА) Назарий Гаврилец погиб в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
По данным военкоров, Гаврилец вместе с сослуживцами зашел в один из магазинов «Пятерочка» на территории Курской области. Точные обстоятельства ликвидации бойца не разглашаются, но известно, что он служил старшим оператором группы спецназа.
Ранее стало известно о гибели двукратного чемпиона Европы по тяжелой атлетике Александра Пелешенко, который с 2022 года служил в украинской армии и погиб в зоне специальной военной операции (СВО).
Ранее сообщалось, что военнослужащий ВВС США по имени Стивен, предположительно, погиб в результате удара по аэродрому Староконстантинова в Хмельницкой области Украины, где были уничтожены пять истребителей F-16. Об этом рассказала его жена Мелания Малвин-Паркер, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
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«О других уничтоженных боевиках его группы официально пока не сообщается, но позже ожидаются некрологи в местных СМИ», — отмечает «РВ».
Ранее стало известно о гибели двукратного чемпиона Европы по тяжелой атлетике Александра Пелешенко, который с 2022 года служил в украинской армии и погиб в зоне специальной военной операции (СВО).
Ранее сообщалось, что военнослужащий ВВС США по имени Стивен, предположительно, погиб в результате удара по аэродрому Староконстантинова в Хмельницкой области Украины, где были уничтожены пять истребителей F-16. Об этом рассказала его жена Мелания Малвин-Паркер, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
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Елена Перлова