В Ленинградской области объявлена беспилотная опасность
В Ленинградской области объявили беспилотную опасность. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, опасность БПЛА объявлена в западных, южных и восточных районах Ленинградской области. Дрозденко также предупредил граждан о возможном понижении скорости мобильного интернета.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь уничтожили 93 украинских БПЛА. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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