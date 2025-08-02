В Сумской области рота десантников ВСУ пропала без вести
Рота десантников ВСУ пропала без вести в районе Юнаковки в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что командование «обнулило», то есть признало утраченными, вторую роту первого батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Родственники украинских военнослужащих сообщают, что вторая рота первого батальона 95-й ОДШБр практически полностью пропала без вести в районе Юнаковки.
При этом официальных данных от командования пока нет, но уже звучат призывы к пополнению штурмовых подразделений.
Ранее в этот день швейцарское издание NZZ сообщало, что Владимир Зеленский утратил политический инстинкт и стал одержим властью.
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