Достижения.рф

В Сумской области рота десантников ВСУ пропала без вести

Фото: iStock/Michele Ursi

Рота десантников ВСУ пропала без вести в районе Юнаковки в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС.



Отмечается, что командование «обнулило», то есть признало утраченными, вторую роту первого батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Родственники украинских военнослужащих сообщают, что вторая рота первого батальона 95-й ОДШБр практически полностью пропала без вести в районе Юнаковки.

При этом официальных данных от командования пока нет, но уже звучат призывы к пополнению штурмовых подразделений.

Ранее в этот день швейцарское издание NZZ сообщало, что Владимир Зеленский утратил политический инстинкт и стал одержим властью.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0