Президент Польши раскрыл смысл звонка Шольца Путину

Олаф Шольц (фото: kremlim.ru)
Канцлер Германии Олаф Шольц звонил президенту России Владимиру Путину для того, чтобы отстранить избранного президента США Дональда Трампа от урегулирования конфликта на Украине. Таким мнением поделился президент Польши Анджей Дуда в интервью американскому агентству Bloomberg. По его словам, немецкий лидер рассчитывал первым начать разрешение конфликта, надеясь оживить отношения с Россией.
«Я считаю, что это была попытка добиться прекращения огня на Украине до того, как Дональд Трамп вступит в должность», — пояснил он.Напомним, кабмин ФРГ ранее подтвердил, что прошёл телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. Шольц призвал российского лидера к переговорам с Украиной, чтобы достичь прочного и справедливого мира. При этом канцлер обратил внимание, что Германия будет и дальше поддерживать Украину, пока это необходимо.
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