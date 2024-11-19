Президент Польши раскрыл смысл звонка Шольца Путину

Специальная военная операция затянулась, поскольку изначально она была направлена против Украины, но в настоящее время продолжается как конфликт с НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью индийскому информационному агентству ANI. Он также отметил, что невозможно предсказать, когда завершится данная операция.