Посол Мешков: Размещение войск ЕС на Украине равнозначно объявлению войны России

Алексей Мешков (Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова)
Размещение войск из стран Евросоюза в то время, как там ведутся активные боевые действия, будет означать фактическое объявление войны России. Об этом заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что российская сторона очень серьёзно относится к этому вопросу и рассматривает размещение контингента войск ЕС на Украине как прямую угрозу и эскалацию конфликта.
В настоящее время Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Мешков указал, что Москва неоднократно указывала, что размещение любых сил между враждующими сторонами требует согласия как Москвы, так и Киева. А я пока не вижу никаких перспектив для этого, заключил посол.
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«Естественно, такие действия европейских стран будут означать объявление войны со всеми вытекающими последствиями», — отметил дипломат.
В настоящее время Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Мешков указал, что Москва неоднократно указывала, что размещение любых сил между враждующими сторонами требует согласия как Москвы, так и Киева. А я пока не вижу никаких перспектив для этого, заключил посол.
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Александр Бойцов