Посол Мирошник сообщил о росте числа жертв среди гражданских в декабре 2025 года
В декабре 2025 года от действий Вооружённых сил Украины 56 граждан РФ погибли, ещё 311 человек, включая 11 детей, получили ранения. Общее число пострадавших мирных жителей достигло 367 человек.
Эти цифры привёл посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Его цитирует еженедельная газета «Аргументы Недели». Дипломат отметил, что по сравнению с ноябрем количество жертв и раненых увеличилось. В ноябре сообщали о 38 погибших и 300 пострадавших.
Мирошник связал рост числа жертв среди гражданского населения с обсуждением миротворческих инициатив президента США Дональда Трампа и заявлениями украинской стороны о стремлении к миру.
По информации посла, удары по гражданским объектам наносили с применением систем РСЗО, артиллерии, миномётов, дальнобойных ракет и средств дистанционного минирования.
