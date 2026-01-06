ВСУ атаковали Центр для талантливых детей и молодежи в Херсонской области

06 января 2026, 16:18

Сальдо: ВСУ ночью ударили по центру для талантливых детей в Херсонской области

Фото: iStock/Dragon Claws

ВСУ минувшей ночью атаковали Центр для талантливых детей и молодежи Херсонской области. Об этом в своем блоге сообщил губернатор Владимир Сальдо.