ВСУ атаковали Центр для талантливых детей и молодежи в Херсонской области
ВСУ минувшей ночью атаковали Центр для талантливых детей и молодежи Херсонской области. Об этом в своем блоге сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Один дрон упал на территорию центра. В результате удара повреждены административные здания и жилые коттеджи.
Сальдо сообщил, что обошлось без пострадавших. Глава региона назвал атаку на Центр для детей и молодежи подлым нападением на объект, который не имеет никакого отношения к военной деятельности.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
