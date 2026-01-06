Премьер Венгрии Орбан назвал Украину просящим есть гомункулом
Орбан назвал Украину гомункулом из-за просьбы предоставить ей 800 млрд долларов
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остался в недоумении из-за просьбы Украины к Западу предоставить ей в течение 10 лет 800 миллиардов долларов на восстановление республики. Об этом политик написал в своем блоге.
Орбан назвал эту сумму ошеломляющей и добавил, что она почти в четыре раза превышает годовой ВВП Венгрии.
Премьер-министр подчеркнул, что Брюссель намеревался использовать замороженные российские активы из-за размера помощи Украине. Он также упомянул о готовности государства пересмотреть бюджет ЕС в связи с этим вопросом.
«Украинский гомункул просит есть», — подытожил Орбан.
