В Госдуме заявили о тяжёлом ответе на удар по детскому центру под Херсоном

Депутат Колесник: РФ может ответить «Орешником» на удар ВСУ по детскому центру
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказал предположение о возможном характере ответа России на удар по объекту в Херсонской области.
В беседе с «NEWS.ru» Колесник подчеркнул, что ответ может последовать с применением ракетного оружия, такого как «Орешник» или «Буревестник». Депутат назвал действия Украины террористическими и связал их эскалацию с перестановками в украинских силовых ведомствах.
Колесник заявил, что организаторы подобных ударов не избегут ответственности.
«Прилетит, и тяжело. Может быть, даже страшно прилетит. Это как раз одна история, когда они сменили людей, которые занимались специальными операциями и в ГУРе, и в СБУ. Вот одно из того, что они сделали под их руководством — это нанесли удар по детям», — высказалась политик.Парламентарий выразил уверенность в том, что ответные меры России будут жёсткими.